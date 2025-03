Nintendo zapowiedziało nową aplikację. Codzienne informacje ze świata Nintendo w jednym miejscu

Osoby, które pobiorą aplikację, będą mogły codziennie sprawdzać nowe informacje i materiały ze świata Nintendo. Co więcej, po przyszłotygodniowej prezentacji dedykowanej Switchowi 2, aplikacja stanie się również miejscem, w którym będzie można znaleźć wszystkie informacje o nowej konsoli Nintendo.

Aplikacja Nintendo Today będzie dostępna do pobrania jeszcze dziś, 27 marca, w sklepach App Store i Google Play. Warto jednak zaznaczyć w tym miejscu, że będzie można z niej korzystać każda osoba posiadająca konto Nintendo. Jeśli interesuje was taka propozycja od Nintendo, ale nie macie konta, to warto je założyć.

Co jeszcze zobaczyliśmy podczas Nintendo Direct? Przypomnijmy, że dzisiejsza prezentacja przyniosła kilka wyczekiwanych zapowiedzi. Nintendo w końcu pokazało rozgrywkę z Metroid Prime 4: Beyond, co wywołało ogromny entuzjazm wśród fanów. Pojawił się także nowy zwiastun remake’u Dragon Quest 1 & 2 w stylu HD-2D. Nie mogło zabraknąć również Pokemonów. Zobaczyliśmy nowy zwiastun gry Pokemon Legends: Z-A, który ujawnił unikalny system walk w czasie rzeczywistym oraz obecność Mega Ewolucji.

To jednak nie koniec nowości od Nintendo. Już 2 kwietnia odbędzie się kolejna prezentacja Direct, poświęcona nowej konsoli przenośnej Nintendo Switch 2. Możemy założyć, że wraz z przedstawieniem nowego handhelda, poznamy także jakieś mocne tytuły startowe. Możemy się spodziewać kolejnej odsłony Mario Kart, którą było przez chwilę widać w zwiastunie pokazującym następcę Switcha. A może w końcu usłyszymy coś o odświeżonych wersjach The Legend of Zelda: Wind Waker i Twilight Princess? Wszystkiego dowiemy się za nieco ponad tydzień.