Pokemon Legends: Z-A z trybem battle royale. W końcu znamy znaczenie tytułu

Do tej pory fani spekulowali, że nazwa odnosi się do Zygarde’a (który prawdopodobnie będzie maskotką tej odsłony) oraz tajemniczej postaci AZ, która powraca w tej grze. Dzisiejsza prezentacja Nintendo Direct ujawniła, że tytuł nawiązuje do systemu rang w nowym trybie turniejowym.

Nowe Pokemony z trybem battle royale

Nowa funkcja, Z-A Royale, to turniej walk trenerów w Lumiose City, który odbywa się po zapadnięciu zmroku. Wtedy dzikie strefy miasta zamieniają się w Battle Zones, gdzie można zmierzyć się z innymi trenerami. Udział w turnieju mogą wziąć tylko „utalentowani i doświadczeni” trenerzy, choć w zwiastunie widzimy starcie zaczynające się od Totodile’a na poziomie 13, więc próg wejścia może być w miarę przystępny.