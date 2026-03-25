Marvel Rivals trafi na Nintendo Switch 2. Deweloperzy potwierdzają prace nad portem

Mikołaj Berlik
2026/03/25 11:50
NetEase już niedługo zdradzi więcej szczegółów.

Wszystko wskazuje na to, że posiadacze nowej konsoli Nintendo w końcu dołączą pozostałych platform. Po miesiącach spekulacji i niepewności, twórcy Marvel Rivals przerwali milczenie, potwierdzając to, na co fani liczyli od premiery Switcha 2.

Danny Koo, producent wykonawczy Marvel Games, potwierdził w wywiadzie dla IGN podczas tegorocznego GDC (Game Developers Conference), że wersja na nową konsolę Nintendo jest już w przygotowaniu. Choć na oficjalną zapowiedź z konkretami musimy jeszcze poczekać, deklaracja „Zrobimy to” ucięła wszelkie wątpliwości.

Droga do tego potwierdzenia była długa. Jeszcze w zeszłym roku zespół przyznawał, że choć jest w kontakcie z Nintendo, nie posiadał odpowiednich zestawów deweloperskich. Słowa Koo sugerują, że ten problem został rozwiązany, a studio NetEase aktywnie dostosowuje grę do możliwości Switcha 2. Jednocześnie twórcy rozwiali nadzieje na wersję mobilną – według producenta sterowanie dotykowe wymagałoby stworzenia zupełnie innej gry, więc wydanie na iOS i Androida nie jest obecnie planowane.

Marvel Rivals to strzelanka PVP oparta na drużynach superbohaterów! Zbierz gwiazdorską drużynę Marvela, opracuj niezliczone strategie, łącząc moce w celu tworzenia unikalnych umiejętności zespołowych, i walcz na zniszczalnych, nieustannie zmieniających się polach bitew w ciągle ewoluującym uniwersum Marvela!

Marvel Rivals zadebiutowało w pełnej wersji pod koniec 2024 roku i od tego czasu jest regularnie rozwijane na PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.

