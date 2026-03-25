Marvel Rivals trafi na Nintendo Switch 2. Deweloperzy potwierdzają prace nad portem

Wszystko wskazuje na to, że posiadacze nowej konsoli Nintendo w końcu dołączą pozostałych platform. Po miesiącach spekulacji i niepewności, twórcy Marvel Rivals przerwali milczenie, potwierdzając to, na co fani liczyli od premiery Switcha 2.

Marvel Rivals oficjalnie zmierza na Nintendo Switch 2 – twórcy potwierdzają prace nad portem

Danny Koo, producent wykonawczy Marvel Games, potwierdził w wywiadzie dla IGN podczas tegorocznego GDC (Game Developers Conference), że wersja na nową konsolę Nintendo jest już w przygotowaniu. Choć na oficjalną zapowiedź z konkretami musimy jeszcze poczekać, deklaracja „Zrobimy to” ucięła wszelkie wątpliwości.