Metacritic wskazał najlepszego wydawcę 2025. Sony i Nintendo daleko w tyle

Już po raz 16. serwis Metacritic opublikował swój Game Publisher Rankings. To oznacza, że poznaliśmy najlepszego według rzeczonego serwisu ubiegłorocznego wydawcę.

Ostateczne wyniki mogą być pewnym zaskoczeniem. Szczególnie że dwie firmy, które wydają się wydawniczymi gigantami, znalazły się nawet poza top 10. Square Enix najlepszym wydawcą 2025 roku według Metacritic Przy określeniu zwycięzcy Metacritic przyjęło kilka założeń. Punktowana była średnia ocen wszystkich wydanych w 2025 roku gier – rzeczona średnia mnożona była razy 1,5, co dawało w sumie możliwość na zdobycie nawet 150 punktów. Kolejne 100 punktów można było zgarnąć za liczbę tytułów ze średnią oceną na poziomie co najmniej 75. Następne maksymalnie 100 punktów przyznawano za jak najniższy odsetek produkcji z oceną 49 lub mniej. Ostatnim źródłem punktowego dorobku była natomiast liczba “świetnych” gier, czyli ze średnią 90 lub wyższą i co najmniej 7 recenzjami. Za każdą taką pozycję w portfolio dostawało się dodatkowe 5 punktów.

W ten sposób obliczano współczynnik decydujący o tym, kto zajmie 1. miejsce. To w przygotowanym przez Metacritic zestawieniu niespodziewanie zajęło Square Enix, które w ubiegłym roku wydało w sumie 9 gier. Te zaś osiągnęły średnią ocen na poziomie 84. Spora w tym zasługa Final Fantasy VII Rebirth w wersji na komputery osobiste, którego średnia nota to aż 90 na 100. To wszystko przełożyło się na dorobek na poziomie 330,5 punktów. Miejsce 2. to Gamirror Games z 322,4 punktami, podczas gdy podium zamyka Capcom. Japoński gigant przegrał z poprzednim wspomnianym wydawcą zaledwie o 0,2 punkta, osiągając wynik 322,2 punktów.

Inne duże marki, które znalazły się w top 10 Game Publisher Rankings, to Microsoft, Take-Two Interactive, Sega (ubiegłoroczny zwycięzca) czy też Electronic Arts. Zabrakło natomiast miejsca dla innych wielki branży. Weźmy takie Nintendo, które z 299,2 punktami ulokowane zostało dopiero na 12. miejscu. A przecież Japończycy w ubiegłym roku wydali kilka tytułów ekskluzywnych na nową konsolę, Nintendo Switch 2. Niemniej nie pomogło im to, chociaż nadal jest to awans w porównaniu do 22. miejsca z 2024 roku. Potężny spadek z 4. na 21. miejsce zaliczyło natomiast Sony, które “pochwalić się” może średnim Metascore 74 oraz 268,5 punktami. Wyniki 16th Game Publisher Rankings: Square Enix (330,5 pkt) – średnia 84 Gamirror Games (322,4 pkt) – średnia 82 Capcom (322,2 pkt) – średnia 83 Thunderful (306,8 pkt) – średnia 78 Microsoft (305,7 pkt) – średnia 80 Take-Two Interactive (304 pkt) – średnia 79 Sega (303,9 pkt) – średnia 80 Electronic Arts (302,9 pkt) – średnia 79 Dotemu (302,2 pkt) – średnia 81 Raw Fury (301 pkt) – średnia 79 Ubisoft (300,4 pkt) – średnia 80 Nintendo (299,2 pkt) – średnia 77 Koei Tecmo (289,2 pkt) – średnia 78 Devolver Digital (288,2 pkt) – średnia 79 Konami (284,2 pkt) – średnia 77 DONTNOD Entertainment (283,3 pkt) – średnia 76 Marvelous/XSEED (279,1 pkt) – średnia 77 Clear River Games (273,7 pkt) – średnia 74 PQube (271,6 pkt) – średnia 74 Atari (268,8 pkt) – średnia 74 Sony (268,5 pkt) – średnia 74 Plaion (260,9 pkt) – średnia 76 Annapurna Interactive (258,8 pkt) – średnia 75 Bandai Namco (250,2 pkt) – średnia 73 Microids (240,9 pkt) – średnia 72 Nacon/Daedalic (219,8 pkt) – średnia 67 Arc System Works (213,7 pkt) – średnia 64 Jak zostało wspomniane, to już 16. raz, gdy Metacritic wskazywał najlepszego wydawcę w danym roku kalendarzowym. Dla Square Enix było to dopiero pierwsze tego typu wyróżnienie. Rekordzistą w tej materii jest natomiast Sega, która na samym szczycie zestawienia lądowało 3-krotnie. Po 2 takie tytułu posiadają natomiast Capcom, Microsoft, Take-Two Interactive oraz Electronic Arts. Z kolei Nintendo, Bethesda Softworks, 505 Games i Sony, podobnie jak Square Enix, nagradzane były jedynie po razie. Dotychczasowi zwycięzcy Game Publisher Rankings: 2026: Square Enix

Square Enix 2025: Sega

Sega 2024: Capcom

Capcom 2023: Sony

Sony 2022: Microsoft

Microsoft 2021: Sega

Sega 2020: 505 Games

505 Games 2019: Capcom

Capcom 2018: Bethesda Softworks

Bethesda Softworks 2017: Electronic Arts

Electronic Arts 2016: Sega

Sega 2015: Nintendo

Nintendo 2014: Take-Two Interactive

Take-Two Interactive 2013: Electronic Arts

Electronic Arts 2012: Microsoft

Microsoft 2011: Take-Two Interactive

Maciej Petryszyn Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

