Nintendo Switch 2 z polską ceną w pierwszym sklepie. Konsola nie będzie tania (Aktualizacja)

Oryginalna wiadomość: Długo oczekiwany Nintendo Switch 2 wreszcie został zaprezentowany przez japońską firmę. Podczas Nintendo Direct poświęconemu konsoli, dowiedzieliśmy się szczegółów najnowszego sprzętu od „czerwonych”, w tym datę premiery, a także pełną specyfikację następcy Switcha, włącznie z czasem pracy konsoli na baterii. Pojawiły się również mniej radosne wieści dla graczy i oprócz ogłoszenia nowych wyższych cen gier na Switcha 2, również sam koszt zakupu konsoli może niektóre osoby zniechęcić do nabycia sprzętu na jego premierę. Nintendo podało, że urządzenie będzie kosztować 449,99 dolarów. Tyle samo miałby kosztować bundle konsoli z grą Mario Kart World, ale już teraz sklepy oferują zestaw w wyższej cenie. Chociaż dokładna polska cena konsoli nie jest jeszcze znana, to pojawiła się pierwsza oferta na Switch 2 w polskiej walucie.

Pewną wskazówkę co do ceny samego Switcha 2 daje nam niemiecki Amazon. Konsolę można w tym sklepie kupić za 485,79 euro, zaś bundle za 527,13 euro. Jest to różnica 41,43 euro, co w przeliczeniu na złotówki daje 173,40 zł po aktualnym kursie. Wynika więc z tego, że Switch 2 bez zestawu z grą powinien w polskich sklepach kosztować około 2400-2500 zł.

Warto jednak wspomnieć, że Proshop mogło podać dowolną cenę, która zmieni się do czasu startu zamówień przedpremierowych. Warto więc śledzić na bieżąco, gdyż obecnie obowiązująca cena może wkrótce ulec zmianie.

Inną ciekawostką są ceny gier na Nintendo Switch 2 w Proshop. Gry na najnowszą konsolę zostały wycenione obecnie na 345 zł, włącznie z Mario Kart World, który ma być pierwszą produkcją w wyższym standardzie cenowym.