GTA 6 za 430 zł? Pierwszy sklep oferował zakup gry w wysokiej cenie

Sklep Brack oferuje zakup GTA 6 za 99 funtów szwajcarskich, co daje około 112 dolarów lub 103 euro. W przeliczeniu na złotówki musielibyśmy zapłacić ponad 430 zł. Oferta została już jednak usunięta ze sklepu. Warto przypomnieć, że obecny standard cenowy dla gier AAA wynosi 349,99 zł. Byłaby to więc spora podwyżka cen, na którą chrapkę mają również inny wydawcy.

Dwie najważniejsze informacje o Grand Theft Auto 6 to data premiery i cena gry. Take-Two Interactive nadal chce wydać grę Rockstara na jesień bieżącego roku. Studio nie śpieszy się z wydaniem drugiego zwiastuna, ale niedawno dowiedzieliśmy się, że prawdopodobnie gracze będą mogli tworzyć własną zawartość do GTA 6 wzorem Fortnite’a i Robloxa. Wysoka cena gry może być więc adekwatna nie tylko do jakości samej gry, ale również popremierowej zawartości, która będzie tworzona przez fanów. Mimo to część osób niepokoi się, że szósta część kultowego cyklu może być za droga. W jednym ze szwajcarskich sklepów można było już zamawiać Grand Theft Auto 6 w bardzo wysokiej cenie wynoszącej 99 funtów szwajcarskich.

Jeżeli jakakolwiek gra w najbliższych latach może zostać wyceniona powyżej standardowego progu, to właśnie GTA 6, ale według analityków może to przyczynić się do ogólnego podniesienia cen gier. Niektórzy wydawcy mają jedynie czekać na ten krok Take-Two Interactive, aby również podnieść koszty zakupu swoich produkcji. Pozostaje jednak pytanie, czy gracze tak łatwo się na to zgodzą i czy to nie zmniejszy jeszcze bardziej sprzedaży gier od takich wydawców, jak chociażby Ubisoft, czy Electronic Arts.