Nintendo Direct 2025 czas zacząć! Zapowiedziano Mario Kart World

Nowa gra została po raz pierwszy zapowiedziana w styczniu, podczas ogłoszenia konsoli Nintendo Switch 2. Wtedy jednak firma nie zdradziła zbyt wielu informacji na jej temat, mogliśmy jedynie spojrzeć na kilka fragmentów z gry na ekranie prezentowanej konsolki. Podczas dzisiejszego Nintendo Direct 2025 dowiedzieliśmy się już znacznie więcej.

Nintendo zapowiedziało nowe Mario Kart World

Fani jak to fani, szybko zaczęli spekulować na podstawie krótkiego trasera. Zwrócono uwagę na nowy wygląd Donkey Konga, 24 miejsca na linii startu oraz możliwy system zarządzania paliwem podczas wyścigów. Dziś oficjalnie dowiedzieliśmy się, że to prawda. To jednak nie koniec atrakcji, bowiem nowe Mario Kart World wprowadzi znacznie więcej możliwości dla graczy.