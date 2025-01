Analitycy przewidują świetlaną przyszłość dla Nintendo Switch 2. Nowa konsola może być wielkim sukcesem

Według doniesień Bloomberg , Nintendo szykuje się na sprzedaż 20 milionów egzemplarzy Nintendo Switch 2 już w pierwszym roku obecności na rynku. Firma zapewniła sobie stabilny łańcuch dostaw i mocne zaplecze produkcyjne, by sprostać temu ambitnemu celowi.

Jak dotąd dowiedzieliśmy się, że Nintendo Switch 2 będzie kompatybilne wstecz z grami z dotychczasowej konsoli Nintendo Switch, co może zachęcić wielu posiadaczy oryginalnego urządzenia do przesiadki na nowszą wersję. Dodatkowo już w momencie premiery na Nintendo Switch 2 prawdopodobnie zadebiutuje nowa odsłona popularnej serii gier Mario Kart, co może przyciągnąć kolejnych nabywców.