Nintendo Switch 2 może dostać mocny hit z 2024 roku. Na urządzenie ma trafić popularna bijatyka

Gra Dragon Ball: Sparking! Zero wykorzystuje legendarną rozgrywkę serii Budokai Tenkaichi i wynosi ją na zupełnie nowy poziom. Oferuje niesamowitą liczbę grywalnych postaci z ich popisowymi umiejętnościami, transformacjami oraz technikami. Wyzwól drzemiącego w sobie ducha walki i pojedynkuj się na arenach, które rozpadają się i reagują na twoje poczynania. – czytamy w opisie gry.

Jednak Dragon Ball: Sparking! ZERO nie jest jedyną produkcją Bandai Namco, o której mówi się w kontekście Nintendo Switch 2. Wśród plotek pojawiają się nazwy takich tytułów jak Tekken 8, a także Elden Ring. Więcej konkretnych informacji na temat specyfikacji Nintendo Switch 2 oraz planowanej oferty gier powinno zostać ujawnione podczas prezentacji Nintendo Direct, zaplanowanej na 2 kwietnia .

Według nieoficjalnych informacji popularne Dragon Ball: Sparking Zero, które odniosło ogromny sukces w 2024 roku, sprzedając się w ponad 5 milionach egzemplarzy i zbierając w większości pozytywne recenzje , jest brane pod uwagę jako jedna z gier debiutujących na nowej konsoli Nintendo. Wieści o potencjalnym porcie pochodzą od eXtas1s, uważanego za jednego z bardziej wiarygodnych informatorów branżowych.

Przypomnijmy, że Dragon Ball: Sparking! ZERO trafiło na rynek 11 października 2024 roku. W bijatykę zagramy na komputerach osobistych, a także konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S. Zainteresowanych zapraszamy do lektury: Nowe wejście smoka - recenzja Dragon Ball: Sparking! Zero.