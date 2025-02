Dragon Ball: Sparking! ZERO sukcesem. Wydawca chwali się wynikami sprzedaży gry

Już kilka tygodni temu w sieci pojawiła się informacja, że Dragon Ball: Sparking! ZERO to jedna z najlepiej sprzedających się gier Bandai Namco w historii. Ogromny sukces wspomnianej produkcji potwierdzają również najnowsze doniesienia. Wydawca postanowił bowiem pochwalić się nowymi wynikami sprzedaży bijatyki skierowanej do miłośników Dragon Balla.

Bandai Namco ujawniło nowe wyniki sprzedaży Dragon Ball: Sparking! ZERO

Zgodnie z przekazanymi informacjami dzieło deweloperów ze studia Spike Chunsoft osiągnęło kolejny kamień milowy. Bandai Namco ujawniło, że sprzedaż Dragon Ball: Sparking! ZERO przekroczyła już 5 milionów egzemplarzy. Trzeba przyznać, że to naprawdę świetny wynik i zarówno wydawca, jak i sami twórcy mają powody do zadowolenia.