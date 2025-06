Nintendo Switch 2 bije historyczny rekord PlayStation 4. Fantastyczna sprzedaż konsoli

Według informacji przekazanych przez insidera Nintendo Prime, już w dniu premiery sprzedano około trzech milionów egzemplarzy Switcha 2 na całym świecie. Dane te pochodzą z wielu niezależnych źródeł i nie są jeszcze oficjalnie potwierdzone przez Nintendo, ale jeśli są prawdziwe – to wynik robi ogromne wrażenie.

Gracze długo czekali na nową konsolę Nintendo, a wyczekiwany dzień nadszedł 5 czerwca , kiedy Switch 2 trafił do sklepów na całym świecie. Konsola dostępna jest zarówno w wersji standardowej, jak i w specjalnym zestawie z grą Mario Kart World, w sprzedaży internetowej i stacjonarnej. Wśród tytułów startowych znalazły się również Nintendo Switch 2 Welcome Tour oraz porty starszych gier, takich jak Cyberpunk 2077. W przypadku ostatniej gry, mieliśmy okazję ją przetestować w siedzibie CD Projekt Red, więc sprawdźcie jakie są nasze wrażenia z gry na Switchu 2.

Co więcej, taka liczba oznacza, że Switch 2 pobił rekord największej liczby konsol sprzedanych w ciągu jednego dnia, dotychczas należący do PlayStation 4, które w 2013 roku osiągnęło wynik nieco ponad miliona sztuk. Rekord sprzedaży w ciągu dwóch miesięcy, czyli 4,5 miliona egzemplarzy, ustanowiony przez PlayStation 4 i PlayStation 5, również może zostać przez Nintendo szybko prześcignięty, jeśli tylko obecne tempo się utrzyma.

Wszystko wskazuje na to, że Switch 2 idzie w ślady swojego poprzednika, który stał się jedną z najlepiej sprzedających się konsol w historii firmy Nintendo, ustępując miejsca jedynie PlayStation 2 i Nintendo DS. Wciąż wiele osób próbuje zdobyć swój egzemplarz nowej konsoli po spektakularnej premierze, a Nintendo – według doniesień – dokłada starań, aby zapewnić odpowiednią dostępność urządzenia dla wszystkich zainteresowanych.

My też mieliśmy okazję przetestować nowy sprzęt od Nintendo, więc jeśli nadal wahacie się czy kupić Switcha 2, to być może nasz tekst pomoże wam podjąć decyzję.

Czy Nintendo Switch 2 będzie sprzedażowym hitem? Śledząc sieć, można dostrzec, że nawet drobne problemy techniczne nie zatrzymują fanów i wiele wskazuje na to, że powinien to być sukces na miarę pierwszego Switcha. Jeśli tylko Nintendo zdecyduje się wydać wersję z OLEDowym ekranem, wówczas byłoby to bardzo pomocne dla podkręcenia wyników sprzedaży.