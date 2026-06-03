ARC Raiders na konsoli Nintendo. Ale nie chodzi o Switcha

Hit Embark Studios nie wszędzie jest bowiem dostępny. Produkcja nie trafiła ani na poprzednią generację konsol, ani na sprzęt od Nintendo.
ARC Raiders uruchomione na Nintendo 3DS XL
Chociaż to ostatnie zdanie jest prawdziwe tylko połowicznie. Dlaczego? Ano dlatego, że gdzie deweloper nie może, tam moder pomoże. Jeden z użytkowników Reddita podzielił się screenami udowadniającymi, iż zaiste udało mu się odpalić ARC Raiders na sprzęcie japońskiego giganta. Nie chodzi tutaj jednak o Nintendo Switch 2. Ba, nie chodzi nawet o pierwszego Switcha. Zamiast tego extraction shooter został odpalony na zasłużonym Nintendo 3DS XL, a więc sprzęcie o 13 lat starszym niż sama gra. Warto jednak zaznaczyć, że produkcja nie działa na nim w sposób natywny.
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