ARC Raiders na konsoli Nintendo. Ale nie chodzi o Switcha

Wydane pod koniec ubiegłego roku ARC Raiders okazało się sporym sukcesem. Nic więc dziwnego, że część graczy patrzy z zazdrością na tych, którzy grają.

Hit Embark Studios nie wszędzie jest bowiem dostępny. Produkcja nie trafiła ani na poprzednią generację konsol, ani na sprzęt od Nintendo.

Foto: YeezysKanye2020 / Reddit

ARC Raiders uruchomione na Nintendo 3DS XL

Chociaż to ostatnie zdanie jest prawdziwe tylko połowicznie. Dlaczego? Ano dlatego, że gdzie deweloper nie może, tam moder pomoże. Jeden z użytkowników Reddita podzielił się screenami udowadniającymi, iż zaiste udało mu się odpalić ARC Raiders na sprzęcie japońskiego giganta. Nie chodzi tutaj jednak o Nintendo Switch 2. Ba, nie chodzi nawet o pierwszego Switcha. Zamiast tego extraction shooter został odpalony na zasłużonym Nintendo 3DS XL, a więc sprzęcie o 13 lat starszym niż sama gra. Warto jednak zaznaczyć, że produkcja nie działa na nim w sposób natywny.