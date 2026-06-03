Zaloguj się lub Zarejestruj

ARC Raiders na konsoli Nintendo. Ale nie chodzi o Switcha

Maciej Petryszyn
2026/06/03 16:00
0
0

Wydane pod koniec ubiegłego roku ARC Raiders okazało się sporym sukcesem. Nic więc dziwnego, że część graczy patrzy z zazdrością na tych, którzy grają.

Hit Embark Studios nie wszędzie jest bowiem dostępny. Produkcja nie trafiła ani na poprzednią generację konsol, ani na sprzęt od Nintendo.

ARC Raiders na Nintendo 3DS XL
ARC Raiders na Nintendo 3DS XL
Foto: YeezysKanye2020 / Reddit

ARC Raiders uruchomione na Nintendo 3DS XL

Chociaż to ostatnie zdanie jest prawdziwe tylko połowicznie. Dlaczego? Ano dlatego, że gdzie deweloper nie może, tam moder pomoże. Jeden z użytkowników Reddita podzielił się screenami udowadniającymi, iż zaiste udało mu się odpalić ARC Raiders na sprzęcie japońskiego giganta. Nie chodzi tutaj jednak o Nintendo Switch 2. Ba, nie chodzi nawet o pierwszego Switcha. Zamiast tego extraction shooter został odpalony na zasłużonym Nintendo 3DS XL, a więc sprzęcie o 13 lat starszym niż sama gra. Warto jednak zaznaczyć, że produkcja nie działa na nim w sposób natywny.

GramTV przedstawia:

Zamiast tego użytkownik o nicku YeezysKanye2020 skorzystał z aplikacji do strumieniowania znanej jako Moonlight. W ten sposób najpierw uruchomił ARC Raiders na swoim komputerze z kartą RTX 5070, by następnie bezpośrednio strumieniować tytuł na 3DS-a. Warto w tym miejscu wspomnieć, że konsola Nintendo wyposażona jest w dotykowy ekran, ale gracz z niego nie korzystał. Zamiast tego sparował handhelda ze Steam Controllerem i to za jego pomocą grał. Paradoksalnie to właśnie sterowanie, a nie płynność rozgrywki było największym problemem, który jednak finalnie udało się obejść.

Cóż, ARC Raiders odpalonego na Nintendo 3DS jeszcze przed Nintendo Switch 2 nie było w naszym bingo. Niemniej warto mieć na uwadze, że aby odpalić produkcję, trzeba wcześniej przerobić konsolę, czyli de facto złamać jej zabezpieczenia. Generalnie więc informujemy o tym jako o sporej ciekawostce, ale nie polecamy robić tego na własną rękę.

Źródło:https://insider-gaming.com/arc-raiders-nintendo-not-switch-2/

Tagi:

News
Nintendo
Nintendo 3DS
3DS
port
3DS XL
Ciekawostka
ARC Raiders
Embark Studios
nieoficjalny port gry
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112