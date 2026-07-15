The Duskbloods coraz bliżej. FromSoftware zaprasza na zamknięte testy

Wreszcie coś dzieje się w temacie nowej produkcji FromSoftware. Panie i Panowie – The Duskbloods nadchodzi!
Na razie jednak nie w ramach pełnoprawnej premiery. Zamiast tego czekają nas zapowiedziane już jakiś czas temu testy.
Testy The Duskbloods już w sierpniu
To podczas czerwcowego Nintendo Direct 2026 potwierdzono, iż jeszcze w tego lata twórcy chcą sprawdzić swoje serwery. Teraz wiemy już, że możliwość, by na własne oczy zobaczyć The Duskbloods w akcji, nadarzy się między 21 a 24 sierpnia 2026 roku. Wcześniej, bo w okresie od 22 do 28 lipca będzie można pod tym adresem zapisywać się do zamkniętych testów, ale o tym, czy udało nam się otrzymać przepustkę, dowiemy się 7 sierpnia. Warto przy tym pamiętać, że gotowość do udziału w play-testach będą mogli wyrazić jedynie ci, którzy nie tylko posiadają konsolę Nintendo Switch 2, ale również i aktywne członkostwo Nintendo Switch Online.
Z komunikatu FromSoftware wynika jednak, że liczba miejsc może być spora, gdyż twórcy chcą sprawdzić, jak serwery poradzą sobie z dużym obciążeniem:
Czym jest test sieciowy?
Wykorzystujemy testową wersję gry, aby sprawdzić jej działanie, zanim będzie ona oficjalnie dostępna.
Planujemy przeprowadzenie testów obciążenia sieci na dużą skalę w celu sprawdzenia różnych aspektów technicznych systemów sieciowych gry.
Cieszymy się, że gracze będą mieli szansę pomóc nam udoskonalić The Duskbloods!
GramTV przedstawia:
Jak zostało wspomniane, jednym z głównych założeń testów The Duskbloods jest sprawdzenie sprawności serwerów. Ale nie tylko, bo FromSoftware zamierza również przetestować samą rozgrywkę, w tym jej balans. Sama data premiery nowego dziecka twórców serii Souls pozostaje nieznana. Warto jednak przypomnieć, bo nie wszyscy mogą pamiętać, iż mowa tutaj o tytule ekskluzywnym dla konsoli Nintendo Switch 2, w ramach którego toczyć będziemy sieciowe zmagania PvP i PvE z udziałem maksymalnie ośmiu graczy.
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