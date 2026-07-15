The Duskbloods coraz bliżej. FromSoftware zaprasza na zamknięte testy

Na razie jednak nie w ramach pełnoprawnej premiery. Zamiast tego czekają nas zapowiedziane już jakiś czas temu testy.

Testy The Duskbloods już w sierpniu

To podczas czerwcowego Nintendo Direct 2026 potwierdzono, iż jeszcze w tego lata twórcy chcą sprawdzić swoje serwery. Teraz wiemy już, że możliwość, by na własne oczy zobaczyć The Duskbloods w akcji, nadarzy się między 21 a 24 sierpnia 2026 roku. Wcześniej, bo w okresie od 22 do 28 lipca będzie można pod tym adresem zapisywać się do zamkniętych testów, ale o tym, czy udało nam się otrzymać przepustkę, dowiemy się 7 sierpnia. Warto przy tym pamiętać, że gotowość do udziału w play-testach będą mogli wyrazić jedynie ci, którzy nie tylko posiadają konsolę Nintendo Switch 2, ale również i aktywne członkostwo Nintendo Switch Online.