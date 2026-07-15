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The Duskbloods coraz bliżej. FromSoftware zaprasza na zamknięte testy

Maciej Petryszyn
2026/07/15 16:50
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Wreszcie coś dzieje się w temacie nowej produkcji FromSoftware. Panie i Panowie – The Duskbloods nadchodzi!

Na razie jednak nie w ramach pełnoprawnej premiery. Zamiast tego czekają nas zapowiedziane już jakiś czas temu testy.

The Duskbloods
The Duskbloods

Testy The Duskbloods już w sierpniu

To podczas czerwcowego Nintendo Direct 2026 potwierdzono, iż jeszcze w tego lata twórcy chcą sprawdzić swoje serwery. Teraz wiemy już, że możliwość, by na własne oczy zobaczyć The Duskbloods w akcji, nadarzy się między 21 a 24 sierpnia 2026 roku. Wcześniej, bo w okresie od 22 do 28 lipca będzie można pod tym adresem zapisywać się do zamkniętych testów, ale o tym, czy udało nam się otrzymać przepustkę, dowiemy się 7 sierpnia. Warto przy tym pamiętać, że gotowość do udziału w play-testach będą mogli wyrazić jedynie ci, którzy nie tylko posiadają konsolę Nintendo Switch 2, ale również i aktywne członkostwo Nintendo Switch Online.

Z komunikatu FromSoftware wynika jednak, że liczba miejsc może być spora, gdyż twórcy chcą sprawdzić, jak serwery poradzą sobie z dużym obciążeniem:

Czym jest test sieciowy?

Wykorzystujemy testową wersję gry, aby sprawdzić jej działanie, zanim będzie ona oficjalnie dostępna.

Planujemy przeprowadzenie testów obciążenia sieci na dużą skalę w celu sprawdzenia różnych aspektów technicznych systemów sieciowych gry.

Cieszymy się, że gracze będą mieli szansę pomóc nam udoskonalić The Duskbloods!

GramTV przedstawia:

Jak zostało wspomniane, jednym z głównych założeń testów The Duskbloods jest sprawdzenie sprawności serwerów. Ale nie tylko, bo FromSoftware zamierza również przetestować samą rozgrywkę, w tym jej balans. Sama data premiery nowego dziecka twórców serii Souls pozostaje nieznana. Warto jednak przypomnieć, bo nie wszyscy mogą pamiętać, iż mowa tutaj o tytule ekskluzywnym dla konsoli Nintendo Switch 2, w ramach którego toczyć będziemy sieciowe zmagania PvP i PvE z udziałem maksymalnie ośmiu graczy.

Tagi:

News
Nintendo
test
serwery
testy
FromSoftware
Switch 2
Nintendo Switch 2
The Duskbloods
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112