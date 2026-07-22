ARC Raiders modyfikuje system dobierania graczy. Twórcy odpowiadają na opinie społeczności

Embark Studios udostępniło nową aktualizację sklepu do ARC Raiders, która poza standardowymi zmianami wprowadza również istotne modyfikacje systemu dobierania graczy do meczów. Decyzja została podjęta na podstawie opinii społeczności i ma poprawić jakość rozgrywek.

Zmiany w matchmakingu w ARC Raiders

Matchmaking od dawna pozostaje jednym z najczęściej dyskutowanych elementów gry, a najnowsze zmiany mają sprawić, że gracze będą trafiać do bardziej wyrównanych starć. Embark Studios przyznało, że system dobierania graczy już wcześniej brał pod uwagę styl rozgrywki użytkowników. Po najnowszej aktualizacji ten czynnik ma jednak odgrywać znacznie większą rolę. Według twórców zmiany zostały wprowadzone w odpowiedzi na liczne uwagi graczy i mają poprawić jakość pojedynczych rajdów. Oznacza to, że matchmaking będzie jeszcze dokładniej dopasowywał uczestników pod względem preferowanego stylu gry i wielkości drużyny. Deweloperzy zaznaczają, że efektem ubocznym może być nieco dłuższy czas oczekiwania na znalezienie meczu, jednak w zamian gracze powinni trafiać do bardziej sprawiedliwych i przyjemniejszych rozgrywek. Studio zapowiedziało również dalsze monitorowanie opinii społeczności oraz analizę danych dotyczących działania matchmakingu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, system będzie nadal modyfikowany.