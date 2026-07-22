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ARC Raiders modyfikuje system dobierania graczy. Twórcy odpowiadają na opinie społeczności

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/07/22 17:40
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ARC Raiders wprowadza zmiany w matchmakingu.

Embark Studios udostępniło nową aktualizację sklepu do ARC Raiders, która poza standardowymi zmianami wprowadza również istotne modyfikacje systemu dobierania graczy do meczów. Decyzja została podjęta na podstawie opinii społeczności i ma poprawić jakość rozgrywek.

ARC Raiders
ARC Raiders

Zmiany w matchmakingu w ARC Raiders

Matchmaking od dawna pozostaje jednym z najczęściej dyskutowanych elementów gry, a najnowsze zmiany mają sprawić, że gracze będą trafiać do bardziej wyrównanych starć. Embark Studios przyznało, że system dobierania graczy już wcześniej brał pod uwagę styl rozgrywki użytkowników. Po najnowszej aktualizacji ten czynnik ma jednak odgrywać znacznie większą rolę. Według twórców zmiany zostały wprowadzone w odpowiedzi na liczne uwagi graczy i mają poprawić jakość pojedynczych rajdów. Oznacza to, że matchmaking będzie jeszcze dokładniej dopasowywał uczestników pod względem preferowanego stylu gry i wielkości drużyny. Deweloperzy zaznaczają, że efektem ubocznym może być nieco dłuższy czas oczekiwania na znalezienie meczu, jednak w zamian gracze powinni trafiać do bardziej sprawiedliwych i przyjemniejszych rozgrywek. Studio zapowiedziało również dalsze monitorowanie opinii społeczności oraz analizę danych dotyczących działania matchmakingu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, system będzie nadal modyfikowany.

GramTV przedstawia:

Aktualizacja z 22 lipca wprowadza także dwie nowe wersje kolorystyczne zestawu Torpedo. Do gry dodano warianty: czarny i kamuflaż. Gracze posiadający już zestaw Torpedo otrzymają oba nowe kolory automatycznie. Wraz z aktualizacją rozpoczęła się również czwarta ekspedycja. Gracze mogą zdobyć tajemniczą nagrodę, rozpoczynając rozgrywkę nową postacią.

Społeczność ARC Raiders nie przestaje również prosić twórców o dodanie pełnoprawnego trybu PvE. Co ciekawe, Embark Studios zdecydowało się ostatnio wprowadzić taki tryb nie do ARC Raiders, lecz do swojej drugiej produkcji jaką jest The Finals. W najnowszym sezonie tej gry pojawił się wariant Cashout, w którym gracze mogą walczyć przeciwko drużynom sterowanym przez sztuczną inteligencję, zarówno w zespołach złożonych z innych graczy, jak i botów. Twórcy nie wprowadzili przy tym żadnych ograniczeń, dlatego uczestnicy mogą normalnie wykonywać zadania i zdobywać pełną pulę punktów doświadczenia. Tymczasem fani ARC Raiders wciąż czekają na zapowiedzianą dużą aktualizację zawartości, która ma zadebiutować w październiku.

Źródło:https://gamerant.com/arc-raiders-update-matchmaking-change/

Tagi:

News
shooter
science fiction
zmiany
matchmaking
ARC Raiders
extraction shooter
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112