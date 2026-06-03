Nintendo Direct już w przyszłym tygodniu? Znany insider wskazuje konkretny termin

Jeff Grubb twierdzi, że Nintendo szykuje pełnoprawny pokaz gier na Switcha i Switcha 2.
Czerwiec tradycyjnie należy do największych prezentacji branży gier i wygląda na to, że Nintendo również nie zamierza rezygnować ze swojego letniego wydarzenia. Według najnowszych doniesień kolejny Nintendo Direct odbędzie się już w przyszłym tygodniu.
Nintendo Direct ma odbyć się 9 lub 10 czerwca
Informacje pochodzą od znanego dziennikarza i insidera Jeff Grubb, który podczas najnowszego odcinka podcastu „Last of the Nintendogs” ujawnił przewidywany termin prezentacji. Według niego Nintendo Direct odbędzie się we wtorek 9 czerwca lub w środę 10 czerwca, w zależności od strefy czasowej. Grubb już wcześniej wspominał, że pokaz planowany jest na połowę czerwca, jednak teraz zawęził okno czasowe do konkretnych dni. Co istotne, insider spodziewa się pełnoprawnego Nintendo Direct, a nie prezentacji typu Partner Showcase.
To dobra wiadomość dla fanów produkcji Nintendo, ponieważ oznaczałoby obecność gier tworzonych przez wewnętrzne zespoły firmy, a nie wyłącznie projektów od zewnętrznych wydawców. Jeżeli przeciek okaże się prawdziwy, wydarzenie powinno skupić się zarówno na grach zmierzających na Nintendo Switch 2, jak i produkcjach przygotowywanych jeszcze dla pierwszego Nintendo Switch.
GramTV przedstawia:
Nintendo nie ujawniło jeszcze oficjalnie planów dotyczących prezentacji, jednak czerwiec od lat pozostaje jednym z najważniejszych okresów dla firmy. W tym samym czasie odbywają się także pokazy organizowane przez Microsoft oraz Sony, a branża przygotowuje się do kolejnej edycji Summer Game Fest 2026.
Na razie warto traktować te informacje z lekkim dystansem. Jeff Grubb wielokrotnie trafnie przewidywał terminy branżowych wydarzeń, jednak Nintendo nie potwierdziło jeszcze daty najbliższego Directa.
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