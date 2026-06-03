Nintendo Direct już w przyszłym tygodniu? Znany insider wskazuje konkretny termin

Czerwiec tradycyjnie należy do największych prezentacji branży gier i wygląda na to, że Nintendo również nie zamierza rezygnować ze swojego letniego wydarzenia. Według najnowszych doniesień kolejny Nintendo Direct odbędzie się już w przyszłym tygodniu.

Nintendo Direct ma odbyć się 9 lub 10 czerwca

Informacje pochodzą od znanego dziennikarza i insidera Jeff Grubb, który podczas najnowszego odcinka podcastu „Last of the Nintendogs” ujawnił przewidywany termin prezentacji. Według niego Nintendo Direct odbędzie się we wtorek 9 czerwca lub w środę 10 czerwca, w zależności od strefy czasowej. Grubb już wcześniej wspominał, że pokaz planowany jest na połowę czerwca, jednak teraz zawęził okno czasowe do konkretnych dni. Co istotne, insider spodziewa się pełnoprawnego Nintendo Direct, a nie prezentacji typu Partner Showcase.