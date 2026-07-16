Skasowane Pokemon King & Queen wyciekło do sieci. Szczegóły porzuconej wersji

Pokemon King & Queen zamiast Sword & Shield. Wyciek ujawnia porzuconą wizję ósmej generacji.

Pokemon Sword oraz Pokemon Shield mogły wyglądać zupełnie inaczej. W sieci pojawiły się nowe materiały dotyczące wczesnej koncepcji ósmej generacji, która podobno nosiła tytuł Pokemon King & Queen. Twórcy mieli planować między innymi mechanikę łączenia stworzeń, gigantyczne regionalne odmiany oraz aplikację mobilną współpracującą z grą. Pokemon King & Queen – gry miały oferować nowy system walki i integracje z aplikacją mobilną Główne odsłony serii Pokemon przechodzą podczas produkcji przez wiele etapów, a część przygotowanych pomysłów nigdy nie trafia do ostatecznej wersji. Nie inaczej miało być w przypadku wydanych w 2019 roku Pokemon Sword oraz Pokemon Shield. Według informacji opublikowanych przez Centro LEAKS pierwotna koncepcja ósmej generacji znacząco różniła się od gry, którą ostatecznie otrzymali gracze.

Porzucony projekt miał nosić nazwę Pokemon King & Queen, a jego akcja miała rozgrywać się w regionie Teyla, inspirowanym Wielką Brytanią. Choć podobne założenie wykorzystano później podczas tworzenia regionu Galar, pozostałe elementy gry miały prezentować zupełnie inną wizję świata oraz systemu walki. Zamiast mechaniki Dynamax twórcy mieli rozważać wprowadzenie tymczasowej współewolucji. Dwa Pokemon łączyłyby wówczas swoje możliwości, tworząc zależny od siebie duet. Słabsze stworzenie zmniejszałoby się i przyjmowało formę przypominającą pasożyta, który wspierałby znacznie większego i silniejszego partnera. W efekcie oba Pokémony otrzymywałyby dodatkową moc. Gracze mieli spotykać takie pary wspólnie, ale każde stworzenie należałoby schwytać osobno. System mógł również zostać wykorzystany podczas rozgrywki kooperacyjnej, pozwalając dwóm trenerom na wspólne korzystanie z możliwości połączonych Pokemonów.

GramTV przedstawia:

Motyw gigantyzmu miał pojawić się także wśród regionalnych odmian znanych stworzeń. Niektóre Pokemony występowałyby w regionie Teyla jako znacznie większe wersje swoich standardowych form. Legendarne Pokemony planowano natomiast zaprojektować na podstawie motywów znanych z kart do gry, co miało bezpośrednio nawiązywać do tytułów King oraz Queen. Jednym z ciekawszych pomysłów była również dodatkowa aplikacja mobilna. Po zeskanowaniu kodu QR gracze mogliby połączyć aplikację z grą uruchomioną na Nintendo Switch. Narzędzie pozwalałoby tworzyć własne tajne bazy, trenować Pokemony, łapać nowe stworzenia oraz przygotowywać drużynę do walki w głównej produkcji. Funkcja ostatecznie nie trafiła do Pokemon Sword oraz Pokemon Shield. Niecały rok po premierze obu gier uruchomiono jednak usługę Pokemon Home, która pozwala przechowywać i przenosić Pokemony pomiędzy obsługiwanymi odsłonami serii. Wczytywanie ramki mediów.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

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