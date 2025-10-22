Palworld zmierza na urządzenia mobilne. Znamy datę prezentacji nowej wersji hitu

Pojawiły się interesujące wieści dla miłośników Palworld. Krafton zamierza bowiem po raz pierwszy ujawnić materiał z rozgrywki z mobilnej wersji gry. Zespół zapowiedział, że wydarzenie odbędzie się 13 listopada 2025 roku.
Palworld Mobile zostanie ujawnione na G-STAR 2025
O wersji mobilnej Palworld po raz pierwszy usłyszeliśmy w październiku ubiegłego roku. Pocketpair podpisało umowę z firmą Krafton, która pozwoli ukazać się grze na kolejnej platformie. Zgodnie z oficjalnym komunikatem prasowym wydanym przez Krafton, wyczekiwany port mobilny Palworld zostanie zaprezentowany podczas nadchodzącego wydarzenia G-STAR 2025.
Nie oznacza to jednak, że wyłącznie uczestnicy targów w Korei Południowej będą mieli okazję zobaczyć mobilną wersję Palworld. Krafton ma bowiem opublikować zwiastun, który pozwoli rzucić okiem na nadchodzący projekt. Prezentacja na evencie nie została zaklasyfikowana jako wydarzenie odbywające się za zamkniętymi drzwiami, co sugeruje, że zarówno przedstawiciele prasy, jak i zwykli odwiedzający targi będą mieli swobodę w dzieleniu się swoimi spostrzeżeniami na temat prezentowanych treści.
Pomimo tego, że Krafton oraz Pocketpair starannie utrzymywali większość aspektów mobilnej wersji w tajemnicy, udostępniono już kilka istotnych wskazówek. Jedną z potwierdzonych informacji dotyczących Palworld Mobile jest fakt, że gra nie będzie opierać się na modelu usługi na żywo. Twórcy poinformowali również, że ich głównym celem podczas prac nad portem jest utrzymanie i wierne przeniesienie kluczowych elementów rozgrywki znanych z pierwotnych edycji gry, dostępnych na konsole i komputery osobiste. Ponadto, Krafton zasugerował, że mobilna wersja wprowadzi „nowe doświadczenie w rozgrywce dzięki strategicznej walce”.
Na koniec przypominamy, że Palworld zadebiutował 19 stycznia 2024 roku w ramach wczesnego dostępu. Produkcja jest dostępna na komputerach osobistych oraz konsolach Xbox One i Xbox Series X/S. Od 25 września 2024 roku grą mogą cieszyć się również posiadacze PlayStation 5.
