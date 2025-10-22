Palworld zmierza na urządzenia mobilne. Znamy datę prezentacji nowej wersji hitu

Pojawiły się interesujące wieści dla miłośników Palworld. Krafton zamierza bowiem po raz pierwszy ujawnić materiał z rozgrywki z mobilnej wersji gry. Zespół zapowiedział, że wydarzenie odbędzie się 13 listopada 2025 roku.

Palworld Mobile zostanie ujawnione na G-STAR 2025

O wersji mobilnej Palworld po raz pierwszy usłyszeliśmy w październiku ubiegłego roku. Pocketpair podpisało umowę z firmą Krafton, która pozwoli ukazać się grze na kolejnej platformie. Zgodnie z oficjalnym komunikatem prasowym wydanym przez Krafton, wyczekiwany port mobilny Palworld zostanie zaprezentowany podczas nadchodzącego wydarzenia G-STAR 2025.