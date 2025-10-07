Nintendo pozywa użytkownika Reddita na 4,5 miliona dolarów za piractwo gier na Switcha

Sprawa ciągnie się już od zeszłego roku, ale dopiero teraz ujawniono jej szczegóły.

Nintendo ponownie uderza w osoby związane z piractwem gier. Tym razem japoński gigant pozywa użytkownika Reddita oraz powiązaną z nim modyfikację serwisu, oskarżając ich o dystrybucję tysięcy pirackich tytułów na Nintendo Switcha. Nintendo pozywa użytkownika Reddita Pozwanym w sprawie jest James C. Williams, znany w sieci pod pseudonimem Archbox. To właśnie on miał – według Nintendo – kierować kanałem Reddita o nazwie SwitchPirates, która pomaga użytkownikom w zdobywaniu i uruchamianiu nielegalnych kopii gier. Nintendo domaga się od Williamsa 4,5 miliona dolarów odszkodowania, podkreślając, że nawet ta kwota nie oddaje skali wyrządzonych szkód.

Kwota wystarczająca do naprawienia szkody wyrządzonej Nintendo of America byłaby niezwykle trudna do oszacowania, ale bezsprzecznie byłaby bardzo wysoka – czytamy w pozwie. Z dokumentów sądowych wynika, że Williams miał aktywnie promować pirackie oprogramowanie od 2019 roku. Nintendo zarzuca mu, że był „właścicielem, menedżerem, operatorem, twórcą, administratorem, dostawcą i/lub nadzorcą” kilku internetowych sklepów z grami, a także moderował kanał Reddita, gdzie dzielił się narzędziami i instrukcjami dotyczącymi piractwa.

Co ciekawe, Nintendo zidentyfikowało użytkownika dzięki adresowi e-mail powiązanemu z jego kontem Archbox. Sam pozew został złożony już w sierpniu ubiegłego roku, ale jego szczegóły wypłynęły dopiero teraz. Nie jest to pierwszy raz, gdy Nintendo reaguje w tak zdecydowany sposób. Firma od lat słynie z bezkompromisowego podejścia do ochrony własności intelektualnej – zarówno wobec piratów, jak i osób tworzących narzędzia ułatwiające łamanie zabezpieczeń. W przeszłości japoński producent wygrał już głośne procesy, m.in. przeciwko twórcom emulatora Yuzu czy serwisom udostępniającym ROM-y klasycznych gier Nintendo. W ostatnim czasie głośna jest też sprawa Palworld. Na razie nie wiadomo, jak zakończy się obecny proces i czy Nintendo otrzyma pełne odszkodowanie, którego się domaga. Pewne jest jednak, że firma nie zamierza łagodzić swojego stanowiska wobec piractwa.

