Nie grał w poprzednie części, odpalił Diablo 4 — i nie rozumie fali negatywnych opinii

Śledząc wątek Diablo 4 na Reddit da się zauważyć, że gra jest nieustannie krytykowana.
Choć Diablo 4 to niezwykle popularna gra, mierzy się ona także z falą krytyki — o czym wspominaliśmy w naszym niedawnym artykule. Być może taka jest cena ogromnej rozpoznawalności: im większy hit, tym większe oczekiwania graczy. Mimo to wciąż pojawiają się głosy wskazujące, że produkcja Blizzarda potrafi pozytywnie zaskoczyć, a świeże spojrzenie może diametralnie zmienić odbiór gry.
Widziałem wiele hejtu na tę grę, a ponieważ nigdy nie grałem w Diablo 1, 2 ani 3, nie wiem dokładnie, dlaczego Diablo 4 spotkało się z tak ostrą krytyką. Ale szczerze mówiąc, pomaga mi wrócić do grania i jak dotąd bardzo mi się podoba.
Jak wyjaśnia dalej, doświadczenie wyniesione z innych głośnych tytułów RPG ostatnich lat potrafi być przytłaczające. Po intensywnym Baldur’s Gate 3, a także po wymagających starciach w Elden Ring, przystępność Diablo 4 okazała się wręcz zbawienna. Jak wyjaśnia, ostatnio czuł wypalenie grami, ale spontanicznie odpalił produkcję Blizzarda i natychmiast się wciągnął. Fabuła i eksploracja okazały się angażujące, ale nieprzytłaczające.
Czy to czegoś dowodzi? Raczej nie. Czy coś zmienia w ocenie samej gry? Też nie. Historia tego gracza przypomina jednak, że odbiór Diablo 4 może być bardzo różny — zależny od doświadczeń, oczekiwań i momentu, w którym trafiamy na dany tytuł. Przypadek zachęca do spojrzenia na produkcję Blizzarda z dystansu i zadanie pytanie: jaką grą jest Diablo 4, gdy odłożymy na bok presję marki, emocje związane z premierą i porównania do klasyków serii? Zachęcamy do podzielenia się własnymi wrażeniami — zarówno tymi pozytywnymi, jak i krytycznymi.