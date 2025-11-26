Zaloguj się lub Zarejestruj

Nie grał w poprzednie części, odpalił Diablo 4 — i nie rozumie fali negatywnych opinii

Jakub Piwoński
2025/11/26 17:50
Śledząc wątek Diablo 4 na Reddit da się zauważyć, że gra jest nieustannie krytykowana.

Choć Diablo 4 to niezwykle popularna gra, mierzy się ona także z falą krytyki — o czym wspominaliśmy w naszym niedawnym artykule. Być może taka jest cena ogromnej rozpoznawalności: im większy hit, tym większe oczekiwania graczy. Mimo to wciąż pojawiają się głosy wskazujące, że produkcja Blizzarda potrafi pozytywnie zaskoczyć, a świeże spojrzenie może diametralnie zmienić odbiór gry.

Diablo 4
Diablo 4

Diablo 4 i świeże spojrzenie gracza

Właśnie z taką historią wyszedł pewien gracz, który na Reddicie opowiedział o swoich pierwszych krokach w świecie Sanktuarium. Jak podkreślił, wcześniej próbował wejść w serię dzięki Diablo 2, ale szybko się zniechęcił. Dopiero Diablo 4 — i to w dodatku ogrywane czarodziejem — okazało się dla niego czymś w rodzaju miłości od pierwszego wejrzenia.

Cytując gracza:

Widziałem wiele hejtu na tę grę, a ponieważ nigdy nie grałem w Diablo 1, 2 ani 3, nie wiem dokładnie, dlaczego Diablo 4 spotkało się z tak ostrą krytyką. Ale szczerze mówiąc, pomaga mi wrócić do grania i jak dotąd bardzo mi się podoba.

GramTV przedstawia:

Jak wyjaśnia dalej, doświadczenie wyniesione z innych głośnych tytułów RPG ostatnich lat potrafi być przytłaczające. Po intensywnym Baldur’s Gate 3, a także po wymagających starciach w Elden Ring, przystępność Diablo 4 okazała się wręcz zbawienna. Jak wyjaśnia, ostatnio czuł wypalenie grami, ale spontanicznie odpalił produkcję Blizzarda i natychmiast się wciągnął. Fabuła i eksploracja okazały się angażujące, ale nieprzytłaczające.

Czy to czegoś dowodzi? Raczej nie. Czy coś zmienia w ocenie samej gry? Też nie. Historia tego gracza przypomina jednak, że odbiór Diablo 4 może być bardzo różny — zależny od doświadczeń, oczekiwań i momentu, w którym trafiamy na dany tytuł. Przypadek zachęca do spojrzenia na produkcję Blizzarda z dystansu i zadanie pytanie: jaką grą jest Diablo 4, gdy odłożymy na bok presję marki, emocje związane z premierą i porównania do klasyków serii? Zachęcamy do podzielenia się własnymi wrażeniami — zarówno tymi pozytywnymi, jak i krytycznymi.

Źródło:https://www.reddit.com/r/diablo4/comments/1p74kq6/just_started_playing_and_i_love_it/

Tagi:

Popkultura
RPG
reddit
Diablo 4
Diablo IV
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
4
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 18:35
Headbangerr napisał:

Dzięki za porcję oczywistych oczywistości. Nikt nie broni czerpać przyjemności z gry. Ale pisać że się nie rozumie krytykujących podczas gdy - w przeciwieństwie do nich - nie ogrywało się pierwszych trzech części to już inna sprawa. 

Można też na to spojrzeć, że nie rozumie krytykujących podczas gdy - w przeciwieństwie do nich - on się dobrze bawi :) Mam sporo zarzutów do D4, ale wierzę, że gra może mu sprawiać przyjemność i może on (jeszcze) nie dostrzegać wad tej części.

Headbangerr
Gramowicz
Dzisiaj 18:10
Silverburg napisał:

Nie przesadzaj. To, czy czerpiesz przyjemność z gry jest odczuciem czysto subiektywnym. 

Dzięki za porcję oczywistych oczywistości. Nikt nie broni czerpać przyjemności z gry. Ale pisać że się nie rozumie krytykujących podczas gdy - w przeciwieństwie do nich - nie ogrywało się pierwszych trzech części to już inna sprawa. 

Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 18:05
Headbangerr napisał:

"Nie grał w poprzednie części, odpalił Diablo 4 i nie rozumie fali negatywnych opinii".

Dziękuję, w tym momencie przestałem traktować jegomościa poważnie, dalej nie czytam.

Nie przesadzaj. To, czy czerpiesz przyjemność z gry jest odczuciem czysto subiektywnym. Ja też się świetnie bawiłem przy moim pierwszym zetknięciu z D4, a D2 Reforged (czy jak się tam zwie) mnie odrzuciło, było zbyt przestarzałe.




