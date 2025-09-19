Nintendo: "Mody to nie gry". Kolejny etap procesu Pokemon kontra Palworld

Nintendo nie odpuszcza studiu Pocketpair. Batalia o prawa autorskie trwa w najlepsze.
Spór prawny między Nintendo, a twórcami Palworld, czyli studiem Pocketpair, nabiera tempa. Japoński gigant argumentuje teraz, że mody nie powinny być uznawane za “prawdziwe gry”, a tym samym nie mogą być traktowane jako tak zwany prior art, który mogłyby unieważnić roszczenia patentowe.
Ciąg dalszy sporu pomiędzy Nintendo, a Pocketpair
Pocketpair broniąc się przed zarzutami naruszenia praw autorskich związanych z serią Pokemon, wskazało na modyfikacje gier jako przykłady wcześniejszych rozwiązań. Jednym z nich był mod Pocket Souls do Dark Souls 3, który umożliwia łapanie przeciwników i wykorzystywanie ich w walce, czyli mechanicznie dość podobnie jak w Pokemonach.
Nintendo odpiera ten argument twierdząc, że mody nie mogą być traktowane jako samodzielne produkcje, ponieważ wymagają oryginalnej gry do działania. W związku z tym, zdaniem firmy nie podlegają one tym samym zasadom prawnym co pełnoprawne tytuły, takie jak Palworld.
Jak zauważa Game Fray, twórcy gier od lat czerpią inspiracje z modów, co podważa linię obrony Nintendo. Co więcej, japońskie sądy w przeszłości często stawały po stronie pozwanych w sprawach patentowych, jeśli ci potrafili wykazać przykłady prior art.
Pocketpair oficjalnie odrzuca zarzuty Nintendo, choć już wprowadziło pewne zmiany w Palworld. Studio przygotowuje się także do premiery wersji 1.0 w przyszłym roku, zapowiadając poprawki, które mają wyeliminować niedoróbki obecnej wersji.