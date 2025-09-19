Zaloguj się lub Zarejestruj

Nintendo: "Mody to nie gry". Kolejny etap procesu Pokemon kontra Palworld

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/09/19 14:40
1
0

Nintendo nie odpuszcza studiu Pocketpair. Batalia o prawa autorskie trwa w najlepsze.

Spór prawny między Nintendo, a twórcami Palworld, czyli studiem Pocketpair, nabiera tempa. Japoński gigant argumentuje teraz, że mody nie powinny być uznawane za “prawdziwe gry”, a tym samym nie mogą być traktowane jako tak zwany prior art, który mogłyby unieważnić roszczenia patentowe.

Palworld
Palworld

Ciąg dalszy sporu pomiędzy Nintendo, a Pocketpair

Pocketpair broniąc się przed zarzutami naruszenia praw autorskich związanych z serią Pokemon, wskazało na modyfikacje gier jako przykłady wcześniejszych rozwiązań. Jednym z nich był mod Pocket Souls do Dark Souls 3, który umożliwia łapanie przeciwników i wykorzystywanie ich w walce, czyli mechanicznie dość podobnie jak w Pokemonach.

Nintendo odpiera ten argument twierdząc, że mody nie mogą być traktowane jako samodzielne produkcje, ponieważ wymagają oryginalnej gry do działania. W związku z tym, zdaniem firmy nie podlegają one tym samym zasadom prawnym co pełnoprawne tytuły, takie jak Palworld.

GramTV przedstawia:

Jak zauważa Game Fray, twórcy gier od lat czerpią inspiracje z modów, co podważa linię obrony Nintendo. Co więcej, japońskie sądy w przeszłości często stawały po stronie pozwanych w sprawach patentowych, jeśli ci potrafili wykazać przykłady prior art.

W międzyczasie Nintendo w USA uzyskało patent obejmujący mechanikę przywoływania dodatkowej postaci do walki, niezależnie od tego czy steruje nią gracz, czy działa automatycznie. Według prawnika branżowego Richarda Hoega, patent jest “wykonalny”, ale Nintendo prawdopodobnie zdaje sobie sprawę, że udało mu się go przeforsować w dość szczęśliwy sposób i nie chciałoby, aby sąd musiał go faktycznie zatwierdzać. Z kolei Don McGowan, były dyrektor ds. prawnych The Pokemon Company uważa, że patent i tak może zostać zignorowany.

Pocketpair oficjalnie odrzuca zarzuty Nintendo, choć już wprowadziło pewne zmiany w Palworld. Studio przygotowuje się także do premiery wersji 1.0 w przyszłym roku, zapowiadając poprawki, które mają wyeliminować niedoróbki obecnej wersji.

Źródło:https://www.eurogamer.net/nintendo-argues-mods-dont-count-as-proper-games-as-pokemon-v-palworld-lawsuit-continues

Tagi:

News
Pokemon
pokemony
fantasy
The Pokemon Company
anime
pozew
sąd
rozprawa sądowa
prawa autorskie
Palworld
konflikt
spór
Pocketpair
pozew sądowy
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 14:58

Tak, jak nie znoszę Nintendo, to w kwestii modów mają 100% racji.




