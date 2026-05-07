Gry są drogie, niedokończone i jest ich za dużo. Gracze wolą czekać na promocje

Rynek się zmienił. Konsumenci są “nasyceni” rzeczami do grania, oglądania i czytania. Ponadto gry mają tendencję do debiutowania w stanie niedokończonym lub wymagającym jednej bądź dwóch poprawek. Biorąc pod uwagę te dwa czynniki, chęć pędzenia do sklepu w dniu premiery i zakupu gry nie jest już tak silna, jak dawniej. Pozytywną stroną jest to, że gry żyją dłużej i nie jest niczym niezwykłym, że duże tytuły sprzedają się przez lata, a nawet dekady.

Istnieje również zmiana pokoleniowa, choć jestem ostrożny w wyciąganiu zbyt wielu wniosków. Wiele nawyków zakupowych i związanych z graniem u starszych graczy może wynikać z faktu, że mają oni mniej czasu, a więcej pieniędzy, podczas gdy u młodszych pokoleń jest odwrotnie. Zobaczymy, jak to się rozwinie z czasem – stwierdził Dring w rozmowie z VGC.