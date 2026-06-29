Nintendo idzie pod prąd. W czasach zwolnień firma podnosi pensje pracownikom

Ale są i na szczęście wyjątki od tej reguły.
Płynące, a jakże, z Azji, a konkretnie z Japonii.
Mario
Pensje w Nintendo idą w górę
W okresie, gdy
Ubisoft po zamknięciu kolejnych studiów stoi przed widmem następnego strajku, a Electronic Arts tłumaczy decyzję o zwolnieniach "potrzebami fanów", Nintendo wychodzi przed szereg. Japońska firma znana m.in. ze wzmożonej ochrony swojej własności intelektualnej przed wszelkiego rodzaju fanowskimi inicjatywami, postanowiła bowiem… podwyższyć pensje swoich pracowników. O takim ruchu opowiedział prezes wielkiego N, Shuntaro Furukawa, podczas sesji pytań i odpowiedzi w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nintendo.
Furukawa zapewnił przy tym o 10-procentowym wzroście wysokości bazowych wynagrodzeń:
Utrzymujemy wynagrodzenia na odpowiednim poziomie. Uważamy, że ważne jest zapewnienie, aby wynagrodzenia pozostały zgodne ze standardami branżowymi. Na przykład podnieśliśmy pensje, w szczególności poprzez zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych o 10%.
To niejedyna rzecz związana z pieniędzmi, którą japoński gigant w ostatnich tygodniach podwyższył.
Już w maju ogłoszono przecież, że zgodnie z rynkowymi standardami . Ale to nie koniec, bo już za kilka dni na rynkach japońskim i koreańskim droższy stanie się Nintendo Switch 2 zwiększy się cena abonamentu Nintendo Switch Online. Mimo to Furukawa już jakiś czas temu zapowiedział nadejście mocnych gier, co potwierdziło się podczas ostatniego Nintendo Direct. Chociaż nie przełożyło się to pozytywnie na ceny akcji Japończyków – wprost przeciwnie.
Wczytywanie ramki mediów.
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