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Nintendo idzie pod prąd. W czasach zwolnień firma podnosi pensje pracownikom

Maciej Petryszyn
2026/06/29 21:15
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To zdecydowanie nie są łatwe czasy dla twórców gier. Wszak częściej słyszymy o zwolnieniach czy zamykaniu całych studiów niż np. o podwyżkach.

Ale są i na szczęście wyjątki od tej reguły. Płynące, a jakże, z Azji, a konkretnie z Japonii.

Mario
Mario

Pensje w Nintendo idą w górę

W okresie, gdy Ubisoft po zamknięciu kolejnych studiów stoi przed widmem następnego strajku, a Electronic Arts tłumaczy decyzję o zwolnieniach "potrzebami fanów", Nintendo wychodzi przed szereg. Japońska firma znana m.in. ze wzmożonej ochrony swojej własności intelektualnej przed wszelkiego rodzaju fanowskimi inicjatywami, postanowiła bowiem… podwyższyć pensje swoich pracowników. O takim ruchu opowiedział prezes wielkiego N, Shuntaro Furukawa, podczas sesji pytań i odpowiedzi w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nintendo.

Furukawa zapewnił przy tym o 10-procentowym wzroście wysokości bazowych wynagrodzeń:

Utrzymujemy wynagrodzenia na odpowiednim poziomie. Uważamy, że ważne jest zapewnienie, aby wynagrodzenia pozostały zgodne ze standardami branżowymi. Na przykład podnieśliśmy pensje, w szczególności poprzez zwiększenie wynagrodzeń zasadniczych o 10%.

GramTV przedstawia:

To niejedyna rzecz związana z pieniędzmi, którą japoński gigant w ostatnich tygodniach podwyższył. Już w maju ogłoszono przecież, że zgodnie z rynkowymi standardami droższy stanie się Nintendo Switch 2. Ale to nie koniec, bo już za kilka dni na rynkach japońskim i koreańskim zwiększy się cena abonamentu Nintendo Switch Online. Mimo to Furukawa już jakiś czas temu zapowiedział nadejście mocnych gier, co potwierdziło się podczas ostatniego Nintendo Direct. Chociaż nie przełożyło się to pozytywnie na ceny akcji Japończyków – wprost przeciwnie.

Wczytywanie ramki mediów.

Źródło:https://news.instant-gaming.com/en/articles/20449-nintendo-raises-employee-salaries-by-10

Tagi:

News
Nintendo
pieniądze
prezes
Shuntaro Furukawa
podwyżki
pracownicy
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

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Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112