Nintendo idzie pod prąd. W czasach zwolnień firma podnosi pensje pracownikom

To zdecydowanie nie są łatwe czasy dla twórców gier. Wszak częściej słyszymy o zwolnieniach czy zamykaniu całych studiów niż np. o podwyżkach.

Ale są i na szczęście wyjątki od tej reguły. Płynące, a jakże, z Azji, a konkretnie z Japonii.

Pensje w Nintendo idą w górę

W okresie, gdy Ubisoft po zamknięciu kolejnych studiów stoi przed widmem następnego strajku, a Electronic Arts tłumaczy decyzję o zwolnieniach "potrzebami fanów", Nintendo wychodzi przed szereg. Japońska firma znana m.in. ze wzmożonej ochrony swojej własności intelektualnej przed wszelkiego rodzaju fanowskimi inicjatywami, postanowiła bowiem… podwyższyć pensje swoich pracowników. O takim ruchu opowiedział prezes wielkiego N, Shuntaro Furukawa, podczas sesji pytań i odpowiedzi w trakcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Nintendo.