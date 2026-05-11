Nintendo odpowiada na krytykę Switcha 2. Prezes zapowiada mocne gry

Czy wreszcie to się zmieni? Szef japońskiej firmy przy okazji dyskusji na temat nadchodzącej podwyżki cen zapewnił, że i owszem.
Nintendo przygotowuje “solidną ofertę oprogramowania”
Po kilku tygodniach plotek Nintendo potwierdziło ostatnio, iż Nintendo Switch 2 podąży śladem innych sprzętów na rynku i stanie się droższe. Przy okazji niedawnej publikacji wyników finansowych firmy Shuntaro Furukawa, prezes Nintendo. Japoński włodarz wyraził zrozumienie dla głosów o zbyt małej liczbie dużych gier. Jednocześnie zapewnił tych, którzy w obliczu podwyżek powątpiewają w sens zakupu konsoli, iż wielkie N szykuje coś znaczącego. – Przygotujemy solidną ofertę oprogramowania, aby zwiększyć wartość Switcha 2. Będziemy pilnie pracować nad pokonaniem tej bariery – stwierdził 54-latek, który na czele Nintendo stoi od 2018 roku.
