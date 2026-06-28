Nintendo podnosi ceny Switch Online. Abonament zdrożeje nawet o 31%

Te dotyczą abonamentu Nintendo Switch Online. I na razie dotkną jedynie Japonii oraz Korei Południowej.
Japonia i Korea dotknięte podwyżkami
W ich następstwie od 1 lipca tego roku ceny Nintendo Switch Online wzrosną w zależności od rodzaju abonamentu od 11% do nawet 31%. Najdroższa wersja, a więc rodzinny plan Switch Online + Expansion Pack na cały rok podrożała o 1 tysiąc jenów, co w przeliczeniu na złotówki daje około 23 zł. Co ciekawe, jest to pierwsza zmiana od momentu uruchomienia usługi w marcu 2017 roku. Na ten moment nie wiadomo, czy firma planuje zwiększenie cen również na innych rynkach, ale niewykluczone, że niekoniecznie. – Nintendo Switch Online jest oferowane jako usługa ujednolicona globalnie, a ceny zostaną skorygowane w celu wsparcia odpowiedniego dopasowania między regionami – mówili przedstawiciele giganta już jakiś czas temu.
Ceny NSO w Japonii od 1 lipca:
- Plan indywidualny (1 miesiąc): 306¥ → 400¥ (podwyżka o 94¥, tj. ok. 2,19 zł)
- Plan indywidualny (3 miesiące): 815¥ → 1 000¥ (podwyżka o 185¥, tj. ok. 4,31 zł)
- Plan indywidualny (12 miesięcy): 2 400¥ → 3 000¥ (podwyżka o 600¥, tj. ok. 13,98 zł)
- Plan rodzinny (12 miesięcy): 4 500¥ → 5 800¥ (podwyżka o 1 300¥, tj. ok. 30,28 zł)
- Switch Online + Expansion Pack (12 miesięcy): 4 900¥ → 5 900¥ (podwyżka o 1 000¥, tj. ok. 23,30 zł)
- Switch Online + Expansion Pack – Plan rodzinny (12 miesięcy): 8 900¥ → 9 900¥ (podwyżka o 1 000¥, tj. ok. 23,30 zł)
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!