Nintendo podnosi ceny Switch Online. Abonament zdrożeje nawet o 31%

Te dotyczą abonamentu Nintendo Switch Online. I na razie dotkną jedynie Japonii oraz Korei Południowej.

Japonia i Korea dotknięte podwyżkami

W ich następstwie od 1 lipca tego roku ceny Nintendo Switch Online wzrosną w zależności od rodzaju abonamentu od 11% do nawet 31%. Najdroższa wersja, a więc rodzinny plan Switch Online + Expansion Pack na cały rok podrożała o 1 tysiąc jenów, co w przeliczeniu na złotówki daje około 23 zł. Co ciekawe, jest to pierwsza zmiana od momentu uruchomienia usługi w marcu 2017 roku. Na ten moment nie wiadomo, czy firma planuje zwiększenie cen również na innych rynkach, ale niewykluczone, że niekoniecznie. – Nintendo Switch Online jest oferowane jako usługa ujednolicona globalnie, a ceny zostaną skorygowane w celu wsparcia odpowiedniego dopasowania między regionami – mówili przedstawiciele giganta już jakiś czas temu.

Ceny NSO w Japonii od 1 lipca: