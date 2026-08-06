Nintendo ujawnia fabułę Fire Emblem: Fortune’s Weave. Czterech bohaterów i równoległe kampanie

Podczas prezentacji Nintendo Direct poświęconej Fire Emblem: Fortune’s Weave firma ujawniła nowe szczegóły dotyczące fabuły nadchodzącego RPG. Twórcy przedstawili głównych bohaterów, zarys historii oraz sposób, w jaki gracze będą mogli poznawać wydarzenia z różnych perspektyw.

Fire Emblem: Fortune’s Weave – co wiemy po Nintendo Direct?

Historia przeniesie graczy do Imperium Dagdan, gdzie wojownicy z całego świata przybywają, aby wziąć udział w legendarnych Heroic Games. Zwycięzca turnieju otrzyma możliwość spełnienia jednego dowolnego życzenia, co staje się motywacją dla głównych bohaterów.