Nintendo ujawnia fabułę Fire Emblem: Fortune’s Weave. Czterech bohaterów i równoległe kampanie

Podczas prezentacji Nintendo Direct poświęconej Fire Emblem: Fortune’s Weave firma ujawniła nowe szczegóły dotyczące fabuły nadchodzącego RPG. Twórcy przedstawili głównych bohaterów, zarys historii oraz sposób, w jaki gracze będą mogli poznawać wydarzenia z różnych perspektyw.
Fire Emblem: Fortune’s Weave – co wiemy po Nintendo Direct?
Historia przeniesie graczy do Imperium Dagdan, gdzie wojownicy z całego świata przybywają, aby wziąć udział w legendarnych Heroic Games. Zwycięzca turnieju otrzyma możliwość spełnienia jednego dowolnego życzenia, co staje się motywacją dla głównych bohaterów.
Na początku rozgrywki gracze wybiorą jedną z czterech postaci: Cai, Leda, Dietrich lub Theodora. Każdy z bohaterów ma własne motywacje oraz indywidualną historię, która wpływa na przebieg kampanii i sposób poznawania świata gry. Nintendo podzieliło się szczegółami:
Bogowie i bohaterowie – Pięć lat po Igrzyskach Bohaterskich Imperium Dagdan stoi w obliczu zagłady z rąk odrodzonego boga demonów, Balora. Czterech bohaterów, którzy odegrali znaczącą rolę w Igrzyskach Bohaterskich, zniknęło. Aby stawić czoła tej sytuacji, bóg-prodziek Sothis powierza jednej duszy zadanie ocalenia świata przed zagładą. Tą duszą jesteś ty.
Główny bohater – Wejdź do świata ogarniętego zamętem. Czy zmierzysz się z demonicznym bogiem Balorem samodzielnie… czy też wykorzystasz moce podróży w czasie bogini Fortuny, by zmienić losy czterech bohaterów? Zbierz swoje siły i wytycz drogę ku zbawieniu Dagdy.
Czterej bohaterowie – Cofnij się do czasów Heroicznych Igrzysk i chwyć za broń jako jeden z czterech bohaterów. Twój wybór zadecyduje o tym, jak potoczy się fabuła.
Cai – Pochodzący z spokojnej wioski Ribeira Cai wyrusza wraz z przyjaciółmi z dzieciństwa, by wygrać Heroiczne Igrzyska i uratować uwięzionego ojca.
Dietrich – Wyrzucony na brzeg po ataku ogromnego potwora, Dietrich postanawia zaspokoić swoją żądzę walki, biorąc udział w Heroicznych Igrzyskach u boku nowych sojuszników.
Theodora – Pochodząca z królestwa Saramis Theodora prowadzi swoich doświadczonych wasali do walki, by przywrócić honor swojej bogini – znienawidzonej Strażniczki Śmierci i Nocy – oraz bronić pokoju w swoim królestwie.
Leda – Urodzona w prestiżowej rodzinie i obdarzona talentem muzycznym, Leda porzuca wszystko, by zemścić się na mordercy swojego ojca. Wraz z towarzyszami bierze udział w Heroicznych Igrzyskach, gdy dowiaduje się, że zabójca również będzie tam walczył…
W każdej historii bohatera możesz ponownie cofnąć się w czasie, by obrać inną ścieżkę. Postępy są zapisywane dla każdego z bohaterów, więc możliwe jest również granie w każdą historię równolegle.
GramTV przedstawia:
Jedną z najciekawszych nowości w Fire Emblem: Fortune’s Weave będzie możliwość prowadzenia wszystkich kampanii równolegle. Gra pozwoli zapisywać postępy osobno dla każdego protagonisty, dzięki czemu gracze będą mogli swobodnie przełączać się między historiami bez utraty postępów. Takie rozwiązanie ma zachęcić do poznawania wydarzeń z różnych perspektyw i odkrywania, jak wybór bohatera wpływa na rozwój fabuły.
Fire Emblem: Fortune’s Weave zadebiutuje 17 września.
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