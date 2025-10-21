Zaloguj się lub Zarejestruj

Nintendo Direct jeszcze w tym tygodniu. Zapowiedziano obszerny pokaz nowej gry

Mikołaj Ciesielski
2025/10/21 18:45
Nintendo zamierza dokładnie zaprezentować graczom jedną ze swoich nadchodzących nowości.

Na wrześniowym Nintendo Direct doczekaliśmy się kilku ciekawych ogłoszeń. W trakcie otrzymaliśmy bowiem m.in. zapowiedź Yoshi and the Mysterious Book oraz poznaliśmy datę premiery Metroid Prime 4 Beyond. Nintendo najwyraźniej nie zamierza jednak zwalniać tempa, ponieważ firma zaprosiła swoich fanów na kolejny Nintendo Direct.

Kirby Air Riders będzie gwiazdą nadchodzącego Nintendo Direct
Nadchodzący Nintendo Direct odbędzie się już 23 października 2025 roku, czyli w najbliższy czwartek. Zgodnie z przekazanymi informacjami wspomniany pokaz będzie w całości poświęcony grze Kirby Air Riders. Wygląda na to, że w trakcie wydarzenia otrzymamy sporo informacji i materiałów ze wspomnianej produkcji, ponieważ prezentacja ma trwać około 60 minut.

W czwartkowym Nintendo Direct udział weźmie Masahiro Sakurai, czyli reżyser Kirby Air Riders. Wydarzenia rozpocznie się o 15:00 czasu polskiego. Całość będzie można natomiast śledzić na żywo na oficjalnych kanałach Nintendo na YouTube.

Na koniec przypomnijmy, że premiera Kirby Air Riders zaplanowana jest na 20 listopada 2025 roku. Zgodnie z zapowiedziami wspomniana produkcja będzie dostępna wyłącznie na konsolach Nintendo Switch 2.

Źródło:https://www.videogameschronicle.com/news/nintendos-second-kirby-air-riders-direct-is-this-week-and-will-last-an-hour

Mikołaj Ciesielski

Cześć, jestem Mikołaj i w gram.pl pracuję od 2020 roku. Zajmuję się głównie newsami, ale tworzę też różnego rodzaju quizy oraz zestawienia TOP 10. Prywatnie fan fantastyki i gier z dobrą fabułą.

