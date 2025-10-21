Nintendo Direct jeszcze w tym tygodniu. Zapowiedziano obszerny pokaz nowej gry

Na wrześniowym Nintendo Direct doczekaliśmy się kilku ciekawych ogłoszeń. W trakcie otrzymaliśmy bowiem m.in. zapowiedź Yoshi and the Mysterious Book oraz poznaliśmy datę premiery Metroid Prime 4 Beyond. Nintendo najwyraźniej nie zamierza jednak zwalniać tempa, ponieważ firma zaprosiła swoich fanów na kolejny Nintendo Direct.

Nintendo Direct zapowiedziane. Nintendo zaprasza na prezentację Kirby Air Riders

Nadchodzący Nintendo Direct odbędzie się już 23 października 2025 roku, czyli w najbliższy czwartek. Zgodnie z przekazanymi informacjami wspomniany pokaz będzie w całości poświęcony grze Kirby Air Riders. Wygląda na to, że w trakcie wydarzenia otrzymamy sporo informacji i materiałów ze wspomnianej produkcji, ponieważ prezentacja ma trwać około 60 minut.