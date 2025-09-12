Zaloguj się lub Zarejestruj

Metroid Prime 4 Beyond wreszcie z datą premiery. Nintendo Direct przyniosło dobre wieści

Patrycja Pietrowska
2025/09/12 15:48
Długie oczekiwanie na datę premiery Metroid Prime 4 Beyond właśnie dobiegło końca.

Niedawno informowaliśmy o nowej klasyfikacji wiekowej przyznanej w Brazylii grze Metroid Prime 4 Beyond. Zgodnie z wcześniejszymi przypuszczeniami, dzisiejszy Nintendo Direct przyniósł wyczekiwane wieści. Poznaliśmy bowiem datę premiery gry.

Metroid Prime 4 Beyond
Metroid Prime 4 Beyond

Metroid Prime 4 Beyond z datą premiery

Metroid Prime 4 Beyond został po raz pierwszy pokazany w 2017 roku, czyli w tym samym roku, w którym zadebiutował Switch. Od momentu zapowiedzi minęło więc już sporo czasu. Teraz oczekiwanie na datę premiery wreszcie się zakończyło.
Zgodnie z informacjami przekazanymi na Nintendo Direct, Metroid Prime 4 Beyond ukaże się już 4 grudnia 2025 roku na Nintendo Switch i Nintendo Switch 2. Nie zabraknie też gadżetów dla kolekcjonerów – figurek Amiibo.

Patrycja Pietrowska

