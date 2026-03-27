Nintendo 64 z nową grą w 2026 roku? To się naprawdę dzieje

Zasłużone Nintendo 64 to już sędziwy konsolowy 30-latek. Czy dla tak starej platformy jest jeszcze miejsce na rynku? Oczywiście, jak najbardziej.

Okazuje się bowiem, że na tak wiekową platformę może nawet… ukazać się nowa gra. Pod warunkiem udanej zbiórki.

Nowa gra zmierza na 30-letnie Nintendo 64

Mowa tutaj o Donut Dodo. Produkcja ta to swoisty list miłosny do platformówek czasów 8-bitowców. W czerwcu 2022 roku została ona wydana na komputery osobiste, a pół roku później doczekała się także portu na Nintendo Switch. I została naprawdę ciepło przyjęta, o czym najlepiej niech świadczy 97% pozytywnych opinii na Steamie. W grze kierujemy poczynaniami tytułowego Dodo, który próbuje wrócić do domu. To wszystko jest wstępem do rozgrywki, która z pewnością będzie znajoma dla tych, którzy wychowali się np. na Nintendo Entertainment System lub też jego równie słynnej w naszym kraju podróbce, Pegasusie.