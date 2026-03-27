Nintendo 64 z nową grą w 2026 roku? To się naprawdę dzieje

Zasłużone Nintendo 64 to już sędziwy konsolowy 30-latek. Czy dla tak starej platformy jest jeszcze miejsce na rynku? Oczywiście, jak najbardziej.
Okazuje się bowiem, że na tak wiekową platformę może nawet… ukazać się nowa gra. Pod warunkiem udanej zbiórki.
Nowa gra zmierza na 30-letnie Nintendo 64
Mowa tutaj o Donut Dodo. Produkcja ta to swoisty list miłosny do platformówek czasów 8-bitowców. W czerwcu 2022 roku została ona wydana na komputery osobiste, a pół roku później doczekała się także portu na Nintendo Switch. I została naprawdę ciepło przyjęta, o czym najlepiej niech świadczy 97% pozytywnych opinii na Steamie. W grze kierujemy poczynaniami tytułowego Dodo, który próbuje wrócić do domu. To wszystko jest wstępem do rozgrywki, która z pewnością będzie znajoma dla tych, którzy wychowali się np. na Nintendo Entertainment System lub też jego równie słynnej w naszym kraju podróbce, Pegasusie.
Ale to jeszcze nic, bo teraz luksemburskie studio pixel games SARL-S, które stworzyło Donut Dodo, zamierza pójść o krok dalej. Tym “krokiem” jest wydanie produkcji na kolejnej platformie, którą miałoby być tym razem… 30-letnie Nintendo 64. W tym celu w serwisie Kickstarter powstała już zbiórka, która zostanie uruchomiona za jakiś czas, a którą znaleźć można pod tym adresem. W jej opisie wyczytamy:
To, co zaczęło się jako osobisty list miłosny do dawnych gier, stopniowo ewoluowało w pełnoprawne doświadczenie w stylu arcade na współczesne systemy.
W przypadku wersji na Nintendo 64, gra została zbudowana całkowicie od zera w języku C, aby mogła działać na oryginalnym sprzęcie. Pozostaliśmy wierni duchowi klasycznych „portów domowych”, dodając jednocześnie nowe tryby i funkcje.
Chodzi o stworzenie takiej gry, która niegdyś rozbudziła pragnienie zostania deweloperem – a teraz powraca ona na systemy, które były dla niej inspiracją.
Jeśli ta idea do Ciebie przemawia, z radością zapraszam Cię do bycia częścią tego projektu.
Sprowadźmy Donut Dodo do domu.
GramTV przedstawia:
Co ciekawe, na tym plany ambitnych twórców z Luksemburga bynajmniej się nie kończą. O ile bowiem port na Nintendo 64 jest już gotowy od stycznia i nawet zaprezentowano jego grywalną wersję, tak Donut Dodo ma zostać wypuszczone na jeszcze jedną retro konsolę. Tą jest Dreamcast, stworzony w 1998 roku przez Segę.
Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!