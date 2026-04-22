Nawet twórcy nie byli gotowi na tak duży sukces Clair Obscur: Expedition 33

Czy Clair Obscur: Expedition 33 było sukcesem? Co do tego nie ma wątpliwości. Czy jednak było sukcesem spodziewanym?
Tutaj odpowiedź nie jest już taka oczywista. Można wręcz stwierdzić, że takiego powodzenia tego projektu raczej mało kto się spodziewał.
Twórcy Clair Obscur zaskoczeni skalą sukcesu
A na pewno nie spodziewała się go Jennifer Svedberg-Yen. Główna scenarzystka Clair Obscur: Expedition 33 przy okazji jednego z ostatnich wywiadów wyjawiła, że skala sukces debiutanckiego projektu Sandfall Interactive była dla niej wręcz oszałamiająca. Nie oznacza to jednak, że nie miała żadnych oczekiwań, bo przewidywała ona, iż pojawi się pewne grono fanów. Niemniej nawet w snach szwedzkiej scenarzystki nie była ona na tyle ogromna, by Clair Obscur zgodnie okrzyknięto najlepszą grą 2025 roku. Przypomnijmy, że rzeczone tytułu GOTY produkcja zgarnęła w ponad 500 plebiscytach, w tym w 5 najważniejszych w całej branż, co wcześniej udało się jedynie Baldur’s Gate 3.
Na początku tak naprawdę niczego nie oczekiwałam. Miałam po prostu nadzieję, że jakiejś grupie ludzi gra się spodoba. Jestem wręcz oszołomiona tym, jak ciepło gracze przyjęli naszą produkcję – stwierdziła Svedberg-Ye.
Jednym z elementów popularności gry, który wywołuje u Szwedzki szczególną ekscytację, jest działalność fandomu. Najbardziej lubiane gry są wszak stałą inspiracją dla ogromnej bazy graczy i nie inaczej jest w przypadku Clair Obscur. Objawami tego są zarówno pisane przez fanów opowieści dziejące się w tym samym uniwersum, jak i inne tworzone treści, a nawet doskonale znane z licznych konwentów cosplaye.
Cosplaye są niesamowite, dbałość o szczegóły w kostiumach jest... wow. Fanarty, a także ludzie piszący własne historie, osoby tworzące eseje wideo czy po prostu angażujące się w debaty – kulturalne debaty – w sieci na temat zakończeń. To było coś niesamowitego móc to widzieć – przyznała scenarzystka Clair Obscur.
Głos w sprawie zabrała również Shala Nyx. Brytyjska aktorka w grze Sandfall wcieliła się w Sciel, czyli jedną członkiń tytułowej Ekspedycji 33. Jej uwagę w największym stopniu zwróciły jednak rzeczy, których doświadczyła w ostatnią sobotę. To wtedy w prestiżowej Royal Albert Hall w Londynie odbył się koncert symfoniczny muzyki z Clair Obscur: Expedition 33. Dla Nyx było to niesamowite przeżycie, również z uwagi na żywiołową reakcję społeczności.
To naprawdę uformowało społeczność jak żadna inna. Na koniec utworów skandowali: “Dla tych, którzy przyjdą po nas!”. Bycie częścią czegoś takiego to po prostu piękna rzecz. Nie mogłam tego przewidzieć.
