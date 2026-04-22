Nawet twórcy nie byli gotowi na tak duży sukces Clair Obscur: Expedition 33

Czy Clair Obscur: Expedition 33 było sukcesem? Co do tego nie ma wątpliwości. Czy jednak było sukcesem spodziewanym?

Tutaj odpowiedź nie jest już taka oczywista. Można wręcz stwierdzić, że takiego powodzenia tego projektu raczej mało kto się spodziewał.

Twórcy Clair Obscur zaskoczeni skalą sukcesu

A na pewno nie spodziewała się go Jennifer Svedberg-Yen. Główna scenarzystka Clair Obscur: Expedition 33 przy okazji jednego z ostatnich wywiadów wyjawiła, że skala sukces debiutanckiego projektu Sandfall Interactive była dla niej wręcz oszałamiająca. Nie oznacza to jednak, że nie miała żadnych oczekiwań, bo przewidywała ona, iż pojawi się pewne grono fanów. Niemniej nawet w snach szwedzkiej scenarzystki nie była ona na tyle ogromna, by Clair Obscur zgodnie okrzyknięto najlepszą grą 2025 roku. Przypomnijmy, że rzeczone tytułu GOTY produkcja zgarnęła w ponad 500 plebiscytach, w tym w 5 najważniejszych w całej branż, co wcześniej udało się jedynie Baldur’s Gate 3.