ATOM RPG 2 na Kickstarterze. Ambitna kontynuacja szybko przyciąga graczy

Sequel wprowadzi wiele oczekiwanych przez społeczność funkcji, w tym tryb kooperacyjny, możliwość przejmowania kontroli nad całymi frakcjami, rozbudowane opcje modyfikacji ekwipunku oraz towarzysze ewoluujący wraz z postępami w fabule.

ATOM RPG 2 to długo oczekiwana gra z naszej słynnej postapokaliptycznej serii oraz nasz najbardziej ambitny projekt do tej pory.

Tryb kooperacji, wyścigi, przejmowanie frakcji, personalizacja ekwipunku, dziwne anomalie, ewoluujący towarzysze oraz prawdziwie reaktywny świat ożywiony naszą najbardziej wciągającą jak dotąd fabułą są już w trakcie tworzenia.

Jednak wasze wsparcie pozwoli nam również dodać pełną udźwiękowienie, budowanie baz, minigry, wierzchowce, osobisty pociąg zamieniony w mobilną kwaterę główną, dynamicznie ewoluującą zawartość po ukończeniu gry i wiele więcej.

A ponieważ tym razem naprawdę chcemy zrobić to z rozmachem, wsparcie nas teraz opłaci się bardziej niż kiedykolwiek, dzięki najlepszym cenom w kampanii, ekskluzywnemu dostępowi do wersji alfa oraz unikalnym, limitowanym nagrodom fizycznym, w tym ręcznie wykonanej edycji kolekcjonerskiej o jakości i wykończeniu, które przetrwają prawdziwą nuklearną zimę.