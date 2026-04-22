ATOM RPG 2 na Kickstarterze. Ambitna kontynuacja szybko przyciąga graczy

Twórcy wyznaczyli cel minimalny na poziomie 50 tys. euro, który został już niemal w połowie osiągnięty w zaledwie kilka godzin od startu akcji. Zbiórka potrwa do 21 maja i obejmuje szereg celów dodatkowych:
75 tys. euro: mechanika rozbudowy bazy.
140 tys. euro: mobilna baza w formie pociągu ułatwiającego podróże.
750 tys. euro: wersje na konsole i urządzenia mobilne.
1,5 mln euro: wprowadzenie sieciowego trybu w stylu klasycznych gier MMORPG.
Sequel wprowadzi wiele oczekiwanych przez społeczność funkcji, w tym tryb kooperacyjny, możliwość przejmowania kontroli nad całymi frakcjami, rozbudowane opcje modyfikacji ekwipunku oraz towarzysze ewoluujący wraz z postępami w fabule.
ATOM RPG 2 to długo oczekiwana gra z naszej słynnej postapokaliptycznej serii oraz nasz najbardziej ambitny projekt do tej pory.
Tryb kooperacji, wyścigi, przejmowanie frakcji, personalizacja ekwipunku, dziwne anomalie, ewoluujący towarzysze oraz prawdziwie reaktywny świat ożywiony naszą najbardziej wciągającą jak dotąd fabułą są już w trakcie tworzenia.
Jednak wasze wsparcie pozwoli nam również dodać pełną udźwiękowienie, budowanie baz, minigry, wierzchowce, osobisty pociąg zamieniony w mobilną kwaterę główną, dynamicznie ewoluującą zawartość po ukończeniu gry i wiele więcej.
A ponieważ tym razem naprawdę chcemy zrobić to z rozmachem, wsparcie nas teraz opłaci się bardziej niż kiedykolwiek, dzięki najlepszym cenom w kampanii, ekskluzywnemu dostępowi do wersji alfa oraz unikalnym, limitowanym nagrodom fizycznym, w tym ręcznie wykonanej edycji kolekcjonerskiej o jakości i wykończeniu, które przetrwają prawdziwą nuklearną zimę.
ATOM RPG 2 zmierza obecnie wyłącznie na komputery osobiste. Osoby, które zdecydują się wesprzeć projekt na Kickstarterze, otrzymają dostęp do wczesnych wersji:
