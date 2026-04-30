Zbuduj własną Zeldę. Nowa gra pozwali tworzyć lochy jak w klasykach Nintendo

Twórcy ze studia Ki3 Games jasno wskazują inspirację — to coś w rodzaju „Super Mario Makera dla Zeldy”. Gracze dostaną do dyspozycji rozbudowany edytor 3D, dzięki któremu stworzą własne świątynie pełne zagadek, pułapek i przeciwników. Nie zabraknie też charakterystycznych elementów znanych z serii, takich jak bomby, łuki czy gadżety przypominające kultowy Hookshot.

Seria Zelda od dekad słynie z pomysłowych dungeonów, które dla wielu graczy stanowią jej najważniejszy element. Lokacje takie jak Drzewo Deku z The Legend of Zelda: Ocarina of Time czy Great Bay Temple z The Legend of Zelda: Majora’s Mask do dziś uchodzą za jedne z najbardziej kreatywnych projektów w historii gier. Temple Maker 64 chce oddać w ręce graczy narzędzia do tworzenia podobnych doświadczeń.

Na razie gra nie ma ustalonej daty premiery. Projekt znajduje się na etapie wczesnych testów społecznościowych, a twórcy już teraz chwalą się poziomami przygotowanymi przez graczy. Wśród nich pojawiają się skomplikowane zagadki wykorzystujące przełączniki czasowe, ogniste strzały czy elementy zręcznościowe.

Docelowo Temple Maker 64 ma pozwolić także na dzielenie się własnymi lochami z innymi użytkownikami. To oznacza potencjalnie nieskończoną liczbę wyzwań — tworzonych nie przez deweloperów, a samą społeczność. Oczywiście gra nie korzysta z oficjalnej licencji Nintendo. Co ciekawe, Nintendo do tej pory nie zdecydowało się na stworzenie oficjalnego „Zelda Makera”. Wygląda więc na to, że to właśnie scena indie postanowiła wypełnić tę lukę — i może trafić w potrzeby fanów lepiej, niż ktokolwiek się spodziewał.