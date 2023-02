Niewiele brakowało, a The Last of Us byłoby… serialem animowanym

The Last of Us powoli zbliża się do końca, a wczoraj fani produkcji mogli obejrzeć długo oczekiwany odcinek, który adaptuje historię z dodatku Left Behind. Nie zabrakło wokół epizodu kontrowersji, na które przygotowana była gwiazda odcinka, Storm Reid, dająca radę tym widzom, którym przeszkadzają wątki LGBTQ+ w serialu. Szeroko komentowany odcinek tym razem był wolny od wad i fani nie odnaleźli żadnej wpadki, jak miało to miejsce przy okazji szóstego epizodu The Last of Us. Mimo to Sony i HBO mogą być zadowoleni z wyników osiąganych przez swój serial, pomimo tego, że ekranizacja gry Naughty Dog powstawała przez długie lata Teraz Jeffrey Pierce w rozmowie z The Direct ujawnił, że The Last of Us mógł nie doczekać się ekranizacji od HBO, gdyż kilka lat temu rozważano inną adaptację, która mogłaby nie zyskać aż takiej popularności.