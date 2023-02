Wpadka w szóstym odcinku The Last of Us. HBO kontynuuje tradycję

Niedopatrzenie twórców rozbawiło jednego z widzów.

Każdy wielki serial HBO musi zaliczyć przynajmniej jedną wpadkę. Kultowy stał się już kubek ze Starbucksa w ostatnim sezonie Gry o Tron, a również Ród smoka mógł pochwalić się swoją własną wpadką w trzecim odcinku. Najwyraźniej w produkcjach stacji jest to już tradycją i także The Last of Us zaliczyło niemałą pomyłkę, która została dostrzeżona przez niektórych widzów.

Wpadka w szóstym odcinku The Last of Us Okazuje się, że w szóstym epizodzie na jednym ujęciu możemy dostrzec ekipę filmową, która pomyłkowo znalazła się w kadrze. Jeden z użytkowników Twittera zauważył błąd i podzielił się z nim pod postem Neila Druckamnna, w którym skomentował fanowską teorię, według której w najnowszym odcinku The Last of Us pojawiła się Dina. Genialny odcinek. Jednak jest coś, co można byłoby naprawić i ponownie przesłać odcinek. Na tym ujęciu widać ekipę filmową. Wczytywanie ramki mediów.

