Gwiazda The Last of Us udziela rad homofobicznym widzom. „Zweryfikujcie swoje priorytety”

Siódmy odcinek The Last of Us trafił już na HBO Max. Najnowszy epizod adaptuje na mały ekran dodatek Left Behind, więc widzowie poznają historię z przeszłości Ellie i nową bohaterkę, Riley Abel. Miejmy nadzieję, że tym razem twórcy nie popełnili żadnych gaf i w najnowszym odcinku The Last of Us nie znajdzie się wpadka, jak z poprzedniego epizodu. Mogłoby to odciągnąć uwagę widzów od historii zaprezentowanej w siódmym odcinku, która jest kluczowa dla rozwoju Ellie. Gracze znający oryginał od Naughty Dog z pewnością doskonale wiedzą, co dzieje się w odcinku, resztę ostrzegamy przed spoilerami.

UWAGA! Poniżej znajdują się spoilery dotyczące siódmego odcinka The Last of Us

Podobnie jak w trzecim epizodzie, również w najnowszym twórcy zaprezentowali romans między bohaterami tej samej płci. Tym razem mowa o Ellie i Riley, które podkochują się w sobie. Już wcześniej wcielająca się w główną bohaterkę Bella Ramsey zapowiedziała, że widzowie mający problem z wątkami LGBTQ+ powinni spodziewać się ich więcej w serialu. Słowa dotrzymała i widzowie mogą poznać Ellie z nieco innej, bardziej beztroskiej i romantycznej strony.