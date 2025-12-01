Najsilniejsza postać Dragon Ball może uratować to anime. Kolejna seria powinna skupić się na tym wojowniku

Ten pomysł został wykorzystany w ostatnim kinowym filmie i sprawdził się wyśmienicie zdaniem wielu fanów.

Przyszłość marki Dragon Ball jeszcze niedawno wydawała się pewna. Film Dragon Ball Super: Super Hero z 2022 roku osiągnął świetne wyniki w globalnym box office, a Dragon Ball: Daima dała fanom nadzieję na zupełnie nową historię stworzoną z udziałem Akiry Toriyamy. Dziś sytuacja wygląda inaczej i po raz pierwszy od ponad czterdziestu lat uniwersum musi rozwijać się bez swojego twórcy, a kierunek, w jakim podąży franczyza, pozostaje zagadką. Dragon Ball – Gohan powinien zostać nowym głównym bohaterem? Wielu fanów wskazuje jednak, że jeśli Dragon Ball ma dalej się rozwijać, ale zachować swoją tożsamość, potrzebuje nowego bohatera. I najlepszym kandydatem do tej roli jest Gohan, który już kiedyś miał przejąć starty nad serią.

Na długo przed pojawieniem się aniołów, bogów czy międzywymiarowych turniejów, seria miała odważny plan. Gohan był centralną postacią większości wydarzeń w Dragon Ball Z i to on ostatecznie pokonał jednego z najgroźniejszych przeciwników w historii marki, czyli Cella. W pewnym momencie był także oficjalnie najsilniejszym wojownikiem całego uniwersum. Kiedy jednak na scenie pojawiło się kolejne tajemnicze i potężne zagrożenie, to Goku powrócił, aby ponownie stanąć w centrum historii. Akira Toriyama otwarcie przyznał po latach, że jego zamiarem było przekazanie pałeczki Gohanowi w sadze o Buu, jednak nie potrafił stworzyć historii, która byłaby interesująca z młodym bohaterem na pierwszym planie.

GramTV przedstawia:

Z czasem rola Gohana została zepchnięta na dalszy plan. Bohater, który kiedyś dominował nad resztą, stał się przede wszystkim jednym z wielu wspierających wojowników. Dopiero Dragon Ball Super: Super Hero ponownie dał mu szansę zabłysnąć na pierwszym planie. Toriyama doskonale rozumiał, jak wiele potencjału nadal tkwi w tym Saiyaninie, i wybrał go na głównego bohatera swojej najnowszej filmowej opowieści. W jednym z wywiadów twórca wyjaśnił swoje podejście, podkreślając, że Gohan zasługiwał na coś więcej niż krótkie przebłyski mocy: Mówi się, że Gohan jest najsilniejszy ze wszystkich, ale ostatnio nie miał okazji, aby to pokazać. Uznałem, że spróbuję stworzyć nowego superbohatera, stawiając Gohana i Piccolo w centrum historii poprzez ich intensywną walkę z androidami Gamma. Kiedy marka powróci po trwającej przerwie, rozpocznie się dla niej okres bez Toriyamy. Jeśli nowi twórcy będą chcieli odróżnić się od klasycznego podejścia, postawienie na Gohana jako głównego bohatera może okazać się odważnym, ale bardzo trafionym rozwiązaniem. Po czterech dekadach z Goku w centrum wydarzeń rozszerzenie perspektywy na bardziej zespołową narrację mogłoby odświeżyć serię i przyciągnąć nowe pokolenie fanów. Dragon Ball Super zdawał się już podążać w tę stronę. Historia Super Hero umieściła Gohana i Piccolo na równi z Goku i Vegetą, tworząc zalążek drużyny, która mogłaby poprowadzić serię w przyszłość. Taki układ pozwoliłby nie tylko spełnić marzenia miłośników obu bohaterów, lecz także dodałby nowej energii całemu uniwersum, które wchodzi w najbardziej niepewny etap swojej historii.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.