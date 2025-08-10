Zaloguj się lub Zarejestruj

Dragon Age nie otrzyma kolekcji remasterów. Wszystko z jednego powodu

Radosław Krajewski
2025/08/10 09:30
BioWare ma związane ręce.

Po ogromnym sukcesie Mass Effect: Edycja legendarna, który przyciągnął zarówno nowych graczy, jak i fanów oryginału, społeczność zaczęła głośno pytać: kiedy przyjdzie pora na Dragon Age? Seria fantasy RPG od BioWare, obejmująca Dragon Age: Początek, Dragon Age 2 i Dragon Age: Inkwizycję, ma ugruntowaną pozycję w historii gatunku i cieszy się oddaną społecznością graczy. Jednak według najnowszych wypowiedzi byłego producenta wykonawczego studia, Marka Darraha, taki projekt jeszcze długo się nie wydarzy i to nie z winy BioWare.

Dragon Age 2
Dragon Age 2

Dragon Age bez szans na remaster, chociaż BioWare chciałoby go zrobić

Darrah zdradził, że studio już kilkukrotnie proponowało Electronic Arts stworzenie odświeżonej wersji serii, czy to w formie pełnego remake’u Dragon Age: Origins, czy jako kompletnego remastera całej trylogii. Wszystkie te pomysły miały jednak zostać konsekwentnie odrzucane przez EA. Powód? Wydawca jest ogólnie przeciwny remasterom, a w przypadku Dragon Age realizacja takiego projektu miałaby być trudniejsza niż przy Mass Effect.

Były producent wskazuje, że BioWare nie tylko chciałoby podjąć się takiego wyzwania, ale wręcz ma do niego pasję, jednak bez dodatkowego budżetu od EA musiałoby realizować projekt przy użyciu istniejących zasobów. To jednak obecnie niemożliwe, bo studio skupia wszystkie siły na rozwoju Mass Effect 5.

GramTV przedstawia:

Choć Mass Effect: Edycja legendarna zadebiutowało w 2021 roku i odniosło komercyjny, zachęcając wielu do powrotu do serii, EA najwyraźniej nie widzi podobnego potencjału w Dragon Age. Dla fanów oznacza to, że marzenia o odświeżonej trylogii z poprawioną grafiką, usprawnioną rozgrywką i wszystkimi dodatkami, pozostają na razie odległe.

Serii nie pomogła również ubiegłoroczna premiera Dragon Age: The Veilguard, która okazała się sprzedażową klapą. W konsekwencji Electronic Arts zamknęło oddział odpowiedzialny za grę, pozostawiając BioWare jedynie z twórcami Mass Effect 5.

Źródło:https://www.reddit.com/r/GamingLeaksAndRumours/comments/1mmb7dp/mark_darrah_ea_refuses_to_fund_a_remake_of_dragon/

