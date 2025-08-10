Dragon Age nie otrzyma kolekcji remasterów. Wszystko z jednego powodu

Po ogromnym sukcesie Mass Effect: Edycja legendarna, który przyciągnął zarówno nowych graczy, jak i fanów oryginału, społeczność zaczęła głośno pytać: kiedy przyjdzie pora na Dragon Age? Seria fantasy RPG od BioWare, obejmująca Dragon Age: Początek, Dragon Age 2 i Dragon Age: Inkwizycję, ma ugruntowaną pozycję w historii gatunku i cieszy się oddaną społecznością graczy. Jednak według najnowszych wypowiedzi byłego producenta wykonawczego studia, Marka Darraha, taki projekt jeszcze długo się nie wydarzy i to nie z winy BioWare.

Dragon Age bez szans na remaster, chociaż BioWare chciałoby go zrobić

Darrah zdradził, że studio już kilkukrotnie proponowało Electronic Arts stworzenie odświeżonej wersji serii, czy to w formie pełnego remake’u Dragon Age: Origins, czy jako kompletnego remastera całej trylogii. Wszystkie te pomysły miały jednak zostać konsekwentnie odrzucane przez EA. Powód? Wydawca jest ogólnie przeciwny remasterom, a w przypadku Dragon Age realizacja takiego projektu miałaby być trudniejsza niż przy Mass Effect.