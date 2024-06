Niesamowicie realistyczne Empire of the Ants z oficjalną datą premiery. Unreal Engine 5 wspiera doskonałą oprawę graficzną

Gra powstała przy wsparciu silnika Unreal Engine 5 i będzie miała skalowalny poziom trudności. Na tę chwilę, twórcy gry pokazali imponującą oprawę graficzną i jeśli uda się im utrzymać ten poziom realizmu, to będzie to niewątpliwie wielkie osiągnięcie. W Empire of the Ants pojawi się fotorealistyczny las, zamieszkały przez różne stworzenia i rośliny. Doświadczymy odbywających się w czasie rzeczywistym zmian pór dnia - dzień, noc, świt i zmierzch, które przy wsparciu obsługi dynamicznego oświetlenia mają wyglądać oszałamiająco.

Wydawca Microids i deweloper Tower Five opisują nowe Empire of the Ants jako „strategię 3D czasu rzeczywistego z rosnącym poziomem trudności”. Akcja rozgrywa się w lesie Fontainebleau, a gracz wciela się w 103 683e, mrówkę której celem jest ochrona kolonii, gromadzenie zasobów, wzmacnianie armii i realizacja planów królowej.

Nad Empire of the Ants pracuje studio Tower Five. To mały zespół i trzeba im oddać szacunek, za to co zrobili. Dotychczasowe zwiastuny wyglądają niesamowicie i robią ogromne wrażenie. Jeśli gra dotrze do finału w takie postaci, to ma szanse na zostanie hitem.

W Empire of the Ants każda decyzja jest krytyczna, każdy ruch strategiczny, a każdy podbój odzwierciedla twoje umiejętności eksploracji świata, w którym najmniejsze istoty dzierżą ogromną moc. Strategia, eksploracja, bitwy, a nawet sojusze z lokalną przyrodą będą konieczne, aby wyjść zwycięsko z niezliczonych wyzwań, które czekają na graczy. – czytamy w komunikacie prasowym twórców gry.

Podobnie jak poprzednik Y2K, nowa wersja Empire of the Ants opiera się na powieści francuskiego autora Bernarda Werbera z 1991 r. pod tym samym tytułem. Książka, pierwsza z trylogii, opowiada o społeczeństwie mrówek i równoległym świecie ludzi w Paryżu na początku XXI wieku, poruszając tematy komunikacji, współpracy, wpływu na środowisko i hierarchii społecznej.