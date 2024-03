Unreal Engine 5 wspiera niesamowitą oprawę graficzną gry Empire of the Ants. Zobaczcie zwiastun

W sieci pojawił się zwiastun gry Empire of the Ants działającej na silniku Unreal Engine 5, która może zaoferować graczom niezwykle wysoki poziom oprawy graficznej.

Nad Empire of the Ants pracuje studio Tower Five. Gracze zanurzą się w mikroskopijnym świecie i wykorzystując swoje umiejętności i zdobyte doświadczenie, będą wspierać rozwój kolonii mrówek. Rozgrywka odbywa się w czasie rzeczywistym. Koncepcja z pewnością brzmi fajnie. Czas pokaże, czy gra będzie równie dobra.

Na tę chwilę, twórcy gry pokazali imponującą oprawę graficzną i jeśli uda się im utrzymać ten poziom realizmu, to będzie to niewątpliwie wielkie osiągnięcie. W Empire of the Ants pojawi się fotorealistyczny las, zamieszkały przez różne stworzenia i rośliny. Doświadczymy odbywających się w czasie rzeczywistym zmian pór dnia - dzień, noc, świt i zmierzch, które przy wsparciu obsługi dynamicznego oświetlenia mają wyglądać oszałamiająco.

Empire of the Ants – imponująca grafika powstała dzięki Unreal Engine 5

Tower Five to mały zespół i trzeba im oddać szacunek, za to co już zrobili. Zwiastun wygląda niesamowicie i robi ogromne wrażenie. Jeśli gra dotrze do finału w postaci premiery, warto będzie skonfrontować wynik z tym, co można zobaczyć w filmie poniżej.