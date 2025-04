Heroes of Might & Magic: Olden Era w efektownym zwiastunie. Potwierdzono termin premiery wczesnego dostępu

Unfrozen odkryło kolejne karty dotyczące nadchodzącej odsłony „Hirołsów”.

Podczas transmisji Triple-I Initiative jedną z największych atrakcji pokazu był nowy zwiastun Heroes of Might & Magic: Olden Era. W przeciwieństwie do poprzedniego materiału, który prezentował rozgrywkę, tym razem Unfrozen zaprezentowało kinowy zwiastun fabularny, w którym przedstawiono zarys fabuły nowej odsłony serii strategii. Klimatyczny cinematic prezentuje wielką wojnę między frakcjami, która pogrąża kontynent w wojnie, doprowadzając do wielkiego chaosu. Heroes of Might & Magic: Olden Era – nowy zwiastun i termin premiery wczesnego dostępu Fani poprzednich odsłon Heroes of Might & Magic mogą rozpoznać znajome stworzenia, a także zobaczyć wygląd zupełnie nowych przeciwników. Podobnie jak w poprzedniczkach, również w Olden Era głównym motywem przewodnim będzie wojna oparta na konfliktach i napięciach między poszczególnymi frakcjami. Wspomniany zwiastun zobaczycie poniżej.

Studio przygotowało jeszcze jedną niespodziankę dla graczy. Ogłosili, że premiera wczesnego dostępu Heroes of Might & Magic: Olden Era odbędzie się tegorocznego lata. Dokładna data nie została podana, ale gra zbliża się do swojego wielkiego debiutu w early accessie na platformie Steam. Napięcia ponownie rosną. Ci, którzy mieli chronić Jadame, zwracają się przeciwko sobie, pogrążając kontynent w chaosie i konflikcie. Rozsądek zostaje porzucony w imię podbojów i rzezi. W cieniu wyłania się złowroga siła, pragnąca wykorzystać tę okazję, by przejąć władzę w imieniu swojego pana – czytamy w oficjalnym opisie.

GramTV przedstawia:

W Heroes of Might & Magic: Olden Era wybierzemy jedną z sześciu dostępnych na premierę frakcji. Na premierę dostępne będą Lochy, Nekropolia, Zamek, Rój, Sylvan oraz tajemnicza szósta frakcja. Heroes of Might & Magic: Olden Era zaoferuje tradycyjną oprawę graficzną, ale z wieloma elementami stworzonymi w 3D, takimi jak trójwymiarowe modele w miastach, na placu bitew oraz mapie przygody. Produkcja będzie stawiała na klasyczną kamerę, bez rozwiązań znanych z szóstej i siódmej odsłony. Powrócą również heksagony na polu bitwy, które zastąpią kwadratowe pola z Heroes of Might and Magic 7.

Radosław Krajewski Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.

Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.