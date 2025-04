W Clair Obscur: Expedition 33 nie zabraknie ciekawych postaci. Nowy zwiastun to potwierdza

Dla niego walka jest medytacją i nie może oprzeć się pokusie wzięcia udziału w pojedynku – nawet z przyjaciółmi. Jest nietknięty przez Malarkę, więc jego jedynym powodem dołączenia do ekspedycji jest ten sam popęd, który zmusza go do robienia większości rzeczy: zamiłowanie do dobrej walki – czytamy w opisie zwiastuna.