Anulowane gry na Nintendo Switch, w tym LEGO Civilization i Ridge Racer wyciekły do internetu

LEGO i Cywilizacja to połączenie, którego raczej byśmy się nie spodziewali.

Choć oczy całego świata graczy zwrócone są obecnie ku nadchodzącej premierze konsoli Nintendo Switch 2, internet obiegły sensacyjne doniesienia związane z poprzednią generacją platformy. Na światło dzienne wypłynęły materiały z kilku anulowanych projektów na Nintendo Switch, które nigdy nie ujrzały światła dziennego, w tym Ridge Racer od Bandai Namco, LEGO Civilization oraz enigmatyczna gra od Retro Studios zatytułowana Harmony.

LEGO Civilization i Ridge Racer – co wiemy o skasowanych grach?

Zaskakujące przecieki pojawiły się po tym, jak jeden z deweloperskich zestawów Nintendo Switch został sprzedany na jednej z aukcji, co stanowi poważne naruszenie zasad korzystania z takich urządzeń. Zestawy te są przekazywane zaufanym twórcom przez właścicieli platformy i zawierają często zmodyfikowane wersje konsol, służące do testowania i uruchamiania wersji deweloperskich gier. Niekiedy zawierają one materiały i buildy, które mimo anulowania projektu, pozostają w pamięci urządzenia.