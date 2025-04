Aż trzy prezenty od Epic Games Store. Kolejne podarunki dla pecetowych graczy

Jak co czwartek, również i tym razem pecetowi gracze mogą liczyć na prezenty ze strony Epic Games Store. Już dzisiaj o godzinie 17:00 odbierzemy aż trzy podarunki. Wśród nich znajduje się gra River City Girls, a także dwa bonusy – do gry Idle Champions of the Forgotten Realms oraz Arcadegeddon.

Podłe ulice River City są znów niespokojne, lecz tym razem chłopaków wszystko przerosło! W tej całkiem nowej odsłonie w legendarnej serii bijatyk, krewcy bohaterowie Kuni oraz Riki zostali pojmani, a ich mocno uderzające dziewczyny – Kyoko i Misako – muszą odegrać się na winowajcach. Poruszając się w mieście oraz walcząc pięściami i nogami – w pojedynkę lub ze znajomym(-ą) w lokalnym trybie kooperacji – zdobędziesz nowe umiejętności, pochłoniesz ulepszenia, będziesz korzystać z różnych broni oraz wyzwolisz arsenał ciosów combo, rzutów i ciosów specjalnych, które spowodują, że wrogowie będą uciekać z płaczem do swoich mam – to wszystko w niezwykłym stylu urządzeń 16-bitowych! – brzmi opis River City Girls.

Więcej darmowych gier PC na Epic Games Store

Warto pamiętać, że wciąż możemy odebrać prezent z ubiegłego tygodnia. Dziś do godziny 17:00 dostępny jest jeszcze Cat Quest II.