Dzięki fance ta tajemnicza postać z Baldur’s Gate 3 zyskała prawdziwą twarz

Baldur’s Gate 3 to marka tak silnie oddziałująca, że gracze popularyzują ją w nietypowy sposób – poprzez cosplay . Zjawisko przebierania się w kultowe postacie z gier od lat pozostaje nieodłącznym elementem branżowych eventów i konwentów. Coraz częściej sztuka ta przenosie się do internetu, gdzie staje się formą artystycznej ekspresji i sposobem na dzielenie się pasją w mediach społecznościowych.

Tym razem społeczność Reddita zachwyciła się kreacją użytkowniczki lizhen_oz, która zaprezentowała swój własny cosplay bogini Selûne z Baldur’s Gate 3. Jak napisała autorka: „Mój cosplay Selûne oparty na projekcie jej statuy”.

W komentarzach przeważają zachwyty – i trudno się dziwić, bo efekt wygląda naprawdę imponująco. Przypomnijmy, że Selûne, w uniwersum Baldur’s Gate, to bogini księżyca i światła, czczona przez wielu wędrowców i marzycieli Faerûnu. Bogini Selûne nie pojawia się w Baldur’s Gate 3 jako postać, z którą można bezpośrednio porozmawiać czy walczyć, ale jej obecność jest bardzo wyraźna w świecie gry — zarówno fabularnie, jak i symbolicznie. Gracze mogą natrafić na świątynie, posągi i kapłanki Selûne już od pierwszego aktu, zwłaszcza w lokacjach związanych z kultem światła i księżyca.