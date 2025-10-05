Zaloguj się lub Zarejestruj

Dzięki fance ta tajemnicza postać z Baldur’s Gate 3 zyskała prawdziwą twarz

Jakub Piwoński
2025/10/05 15:30
Efekt jest imponujący.

Baldur’s Gate 3 to marka tak silnie oddziałująca, że gracze popularyzują ją w nietypowy sposób – poprzez cosplay. Zjawisko przebierania się w kultowe postacie z gier od lat pozostaje nieodłącznym elementem branżowych eventów i konwentów. Coraz częściej sztuka ta przenosie się do internetu, gdzie staje się formą artystycznej ekspresji i sposobem na dzielenie się pasją w mediach społecznościowych.

Imponujący cosplay postaci z Baldur’s Gate 3

Tym razem społeczność Reddita zachwyciła się kreacją użytkowniczki lizhen_oz, która zaprezentowała swój własny cosplay bogini Selûne z Baldur’s Gate 3. Jak napisała autorka: „Mój cosplay Selûne oparty na projekcie jej statuy”.

W komentarzach przeważają zachwyty – i trudno się dziwić, bo efekt wygląda naprawdę imponująco. Przypomnijmy, że Selûne, w uniwersum Baldur’s Gate, to bogini księżyca i światła, czczona przez wielu wędrowców i marzycieli Faerûnu. Bogini Selûne nie pojawia się w Baldur’s Gate 3 jako postać, z którą można bezpośrednio porozmawiać czy walczyć, ale jej obecność jest bardzo wyraźna w świecie gry — zarówno fabularnie, jak i symbolicznie. Gracze mogą natrafić na świątynie, posągi i kapłanki Selûne już od pierwszego aktu, zwłaszcza w lokacjach związanych z kultem światła i księżyca.

GramTV przedstawia:

Trzeba przyznać, że takie projekty pokazują, jak silnie Baldur’s Gate 3 wciąż inspiruje fanów i jak żyje dalej – nie tylko w grze, ale i w społeczności, która nie przestaje ją popularyzować. Niedawno pisaliśmy także o tym, jaka historia kryje się za ekranem startowym w kultowym RPG.

Źródło:https://www.reddit.com/r/BaldursGate3/comments/1nykh8b/my_selune_cosplay_based_on_her_statue_design/

News
RPG
Larian Studios
cosplay
fantasy
Baldur's Gate 3
postać
Baldur's Gate III
Jakub Piwoński

Wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał. W gram.pl od 2024 roku.


Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

