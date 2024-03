Nieoczekiwana premiera w Disney+. Nowe anime twórcy Dragon Ball Z w ofercie

W dalekiej przyszłości wojna zniszczyła całą Ziemię, pozostawiając jedynie jałowe pustkowia, gdzie zaopatrzenie w wodę kontrolowane jest przez chciwego króla. W poszukiwaniu dawno zaginionego jeziora szeryf Rao poprosił o pomoc króla demonów, który na misję posyła swojego syna, Belzebuba, i jego pomocnika, Złodzieja. Razem to niezwykłe trio wyrusza przez pustynię, stawiając czoła smokom, bandytom i najgroźniejszemu wrogowi ze wszystkich... samej armii króla!

Za produkcję serialu odpowiadają studia Sunrise, Kamikaze Douga i ANIMA. Reżyserem Sand Land jest Toshihisa Yokoshima, który wcześniej pracował nad Cocolors, Eiga Doraemon i Tales of Crestoria -The Wake of Sin-.