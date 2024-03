Wielka niespodzianka Disney+ dla polskich widzów. Na tę produkcję czekaliśmy od dawna

Brakujące cztery sezony dostępne będą z polskim dubbingiem. Kilkanaście odcinków nie otrzyma jednak rodzimej ścieżki dźwiękowej, ale będą dostępne polskie napisy. Będzie to wyjątkowa okazja, aby przypomnieć sobie ten kultowy serial lub po raz pierwszy obejrzeć i zrozumieć jego fenomen.

X-Meni to nie jedyny serial animowany z Disney+, która znajduje się w bibliotece platformy bez wszystkich sezonów. Ten sam los spotkał chociażby Spider-Mana, a niektórych seriali, jak Fantastyczna Czwórka, w ogóle nie ma w polskiej ofercie. Może pojawienie się wszystkich sezonów X-Men to jedynie wstęp do uzupełniania braków w serwisie.