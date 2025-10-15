Niektóre zamówienia przedpremierowe Pokemon Legends: Z-A zostały anulowane bez wyjaśnienia. Fani są sfrustrowani

Na moment przed premierą, niektórzy fani mają problem z zamówieniami Pokemon Legends: Z-A.

Niektórzy gracze, którzy zamówili Pokemon Legends: ZA w przedsprzedaży zauważyli, że ich zamówienia zostały niespodziewanie anulowane i to bez żadnego oficjalnego wyjaśnienia. Oczekiwanie na długo wyczekiwane Pokemony zamieniło się dla części fanów w rozczarowanie oraz frustrację i to zaledwie kilka dni przed premierą gry. Zamówienia z Pokemon Center zostały nagle anulowane 14 października użytkowniczka Reddita o nicku Ok-Salamander-6604 poinformował, że zarówno jej mąż, jak i brat otrzymali powiadomienie o anulowaniu ich zamówień przedpremierowych Pokemon Legends: Z-A. Co ważne, oba zamówienia zostały złożone bezpośrednio w oficjalnym sklepie Pokemon Center, a nie u zewnętrznych sprzedawców. Według relacji, anulowane zostały wersje gry na pierwsze Nintendo Switch, natomiast zamówienie na Nintendo Switch 2 nadal pozostaje aktywne. W komentarzach pojawiły się kolejne głosy użytkowników, którzy również otrzymali e-maile o anulowaniu obejmujące zarówno standardowe, jak i droższe edycje gry.

Wielu graczy zauważyło, że ich anulowane zamówienia obejmowały bonus w postaci pluszowego Pokemona co sugeruje, że problem może być związany właśnie z tą limitowaną wersją z gadżetem. Na razie nie ma jednak żadnego oficjalnego potwierdzenia tej teorii. Część użytkowników próbowała uzyskać wyjaśnienia od działu obsługi klienta Pokemon Center. Jednemu z nich powiedziano, że anulowanie wynikało z “problemu z ponowną autoryzacją płatności”, mimo że bank potwierdził, iż płatność została pomyślnie przetworzona.

Inni fani spekulują, że mogło dojść do nadmiernej sprzedaży limitowanych zestawów z pluszakiem, przekraczającej liczbę dostępnych egzemplarzy. To nie byłby pierwszy raz, kiedy Pokemon Center napotkało podobne problemy. Na początku 2025 roku sklep musiał anulować część zamówień przedpremierowych kart z serii Pokemon TCG: Destined Rivals z powodu ogromnego popytu, który spowodował przeciążenie strony i długie kolejki online. Pomimo licznych anulowań, część graczy twierdzi, że ich status zamówienia wciąż widnieje jako “aktywne”, co daje nadzieję, że Pokemon Center może ostatecznie zrealizować przedsprzedaże po rozwiązaniu wewnętrznych problemów logistycznych. Premiera Pokemon Legends: Z-A zaplanowana jest na 16 października 2025 roku w większości regionów. Oczekiwania wobec gry są ogromne, szczególnie po pozytywnych pierwszych recenzjach, które już teraz porównują tytuł do najlepszych gier RPG roku. W serwisie Metacritic nowe Poksy są jednymi z najlepiej ocenianych wśród odsłon dostępnych na najnowsze sprzęty. Przy okazji przypominamy o solidnym wycieku Pokemonów, ale ostrzegamy – jest tam bardzo wiele solidnych spoilerów.