Bloodborne 10 lat później - dlaczego wciąż czekamy na remaster i/lub wersję PC?

From Software zdecydowało się na ryzykowny krok. Wykorzystując formułę wypracowaną na potrzeby cyklu Souls, przygotowało Bloodborne. Grę jednocześnie znajomą, ale zgoła odmienną - napisałem we wstępie recenzji Bloodborne, którą opublikowaliśmy na łamach gram.pl przed dziesięcioma laty. Istotnie, na pierwszy rzut oka Bloodborne do złudzenia przypomina Dark Souls, tyle tylko że w mroczniejszej wersji. To wciąż wymagające RPG akcji z perspektywy trzeciej osoby , w którym musimy wyczuć moment na zadanie ciosu czy też uniknięcie obrażeń (poprzez unik, przewrót lub sparowanie ataku, tym razem nie tarczą, ale za pomocą broni palnej).

Aż trudno w to uwierzyć, ale od premiery Bloodborne właśnie minęło 10 długich lat. Dekada. To szmat czasu, zarówno tak po prostu, ale i w branży gier . Produkcja, która utknęła na PlayStation 4, aż prosi się o remaster. Remake w moim odczuciu jest niepotrzebny, niemniej tytuł mógłby doczekać się małego liftingu. W niektórych miejscach razi już bowiem oprawa wizualna, częściej jednak, znacznie częściej, dostrzegamy brak 60 klatek na sekundę. Bloodborne, choć działa również na PlayStation 5, jest dosłownie tą samą grą, co na jej poprzedniczce, a więc oferuje jedynie 30 FPS-ów, choć być może gdzieniegdzie odrobinę lepszą grafikę.

Największą różnicą między popularnymi Soulsami, a Bloodborne’em, jest oczywiście klimat. Gotyckie miasto Yharnam to może nie kompletne przeciwieństwo zaproponowanego wcześniej dark fantasy, ale inspiracje twórczością H.P. Lovecrafta widoczne są gołym okiem. Walka jest znacznie bardziej dynamiczna. Chcąc zachęcić graczy do agresywnego stylu zaproponowano ciekawe rozwiązanie. Kiedy nasz bohater otrzyma obrażenia, mamy chwilę na to, by wyprowadzić swój atak, tym samym odzyskując część utraconych punktów życia. Nie da się ukryć, że taka mechanika świetnie sprawdziła się w trakcie rozgrywki.

Zza kulis produkcji

Bloodborne to również gra, którą wyreżyserowała nie kto inny, jak sam Hidetaka Miyazaki. Warto o tym pamiętać, bowiem odpowiada on również za Demon’s Souls i pierwsze Dark Souls. Rok przed premierą Bloodborne’a, czyli w 2014, miała natomiast miejsce premiera Dark Souls II. W ramach ciekawostki dodajmy, że gra, która ostatecznie ukazała się na rynku jako Dark Souls III tak naprawdę miała być drugą odsłoną cyklu. Bandai Namco, po sukcesie Dark Souls, nie chciało jednak czekać kilka lat na pełnoprawną kontynuację. Zdecydowano się więc powierzyć prace nad Dark Souls II nie innemu studiu, ale innej ekipie From Software, na czele której stanął Yui Tanimura.

W tym samym czasie Hidetaka Miyazaki zajmował się właśnie Bloodborne, a - tutaj źródła różnie podają - także Dark Souls III. Z jednych informacji wynika, że prace nad “trójką” rozpoczęto wtedy, gdy zajmowano się DLC do Dark Souls II. Gdzie indziej można natomiast wyczytać, że prace nad Dark Souls III ruszyły wcześniej. Wiadomo natomiast jaka była kolejność. To był naprawdę intensywny czas dla From Software, bo w 2014 roku ukazało się Dark Souls II, rok później Bloodborne, a w 2016 zadebiutowało Dark Souls III. Potem trzy lata musieliśmy czekać na Sekiro: Shadows Die Twice, ale to już temat na zupełnie inny artykuł. Pozwoliłem sobie na ten łyk historii, by pokazać, że to gra samego mistrza, stąd też takie oczekiwania w kwestii odświeżenia. Wróćmy do meritum.

Dlaczego temat remastera Bloodborne’a powraca jak bumerang?

W sieci pojawiły się kiedyś plotki, jakoby silnik gry Bloodborne był - tłumacząc to w sposób dyplomatyczny - w totalnej rozsypce. Dlatego też nie ma mowy, by From Software mogło - bez opracowania remake’u, czyli w zasadzie stworzenia całości od nowa - przygotować aktualizację dla PlayStation 5, która wprowadziłaby długo oczekiwaną płynność animacji na poziomie 60 klatek na sekundę. Fani jednak pokazali, że da się to zrobić, a produkcja jest wówczas w pełni grywalna, co ciekawe nie tylko na konsolach, ale także na komputerach osobistych.