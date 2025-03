Wiosenna Wyprzedaż w Epic Games Store. Tysiące gier w niższych cenach

To tysiące wiosennych ofert – od wyczekiwanych hitów AAA, po perełki z gatunku indie, które mogły umknąć twojej uwadze. Przy zniżkach do 75% to idealny moment, by dać szansę tytułom, które wpadły ci w oko. Wyprzedaż trwa od 26 marca 2025 r., godz. 17:00 czasu polskiego do 9 kwietnia 2025 r., godz. 17:00 czasu polskiego. To tylko zbieg okoliczności, że w trakcie wypada 1 kwietnia. Zapewniamy, że podane ceny to nie prima aprilis.