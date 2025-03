Najlepsze gry o ninja - 10 tytułów o japońskich skrytobójcach

Ninja to legendarni, japońscy zabójcy, sabotażyści i szpiedzy. W przeciwieństwie do samurajów walczą głównie po cichu. Tak, by ofiara nawet nie zdążyła zauważyć, co się stało. Z perspektywy gier wideo to wręcz idealny materiał. Nic więc dziwnego, że na rynku można znaleźć sporo ciekawych produkcji z ninja w roli głównej. Które są najlepsze?

No dobrze, aż tak ogromnego wyboru nie ma. W zestawieniu nie brakuje ciekawych tytułów, ale jednak, oprócz jednego wyjątku, nie ma w nim blockbusterów. Nie zmienia faktu, że warto spojrzeć na ranking i może czymś się zainspirować. W końcu klimatu tym grom nigdy nie brakuje.

A jaka jest Wasza ulubiona gra o ninja? Macie jakiegoś faworyta?

10 najlepszych gier o ninja

10. Strider

Niepozorna, może już lekko zapomniana gra od Capcomu. W momencie premiery nie była uznawana za wielki hit, ale moim zdaniem jest to bardzo kompetentna produkcja. Jej siłą jest ciekawy system walki oraz mechaniki znane z metroidvanii, które dodają głębi i urozmaicają rozgrywkę. Wprawdzie nigdzie nie jest powiedziane, że głównym bohaterem Stridera jest ninja, ale myślę że spokojnie możemy tym mianem określić protagonistę. Na pewno ma wiele pożądanych przez nas cech. Szkoda też, że Capcom nigdy nie zdecydował się na kontynuację. Jak jednak zobaczycie w dalszej części tego zestawienia, jest to bardzo często spotykane w przypadku topowych gier o ninja.

9. Tenchu: Stealth Assassins

Seria Tenchu to prawdziwy klasyk gier o ninja. Najwyżej oceniana odsłona to Stealth Assassins. Jej największa siła to bardzo rozbudowane mechaniki związane ze skradaniem. Tutaj nie ma sensu wchodzić w otwarty konflikt. Najważniejsze jest unikanie wzroku wrogów oraz eliminowanie ich po cichu. Pamiętajmy, że Stealth Assassins to gra z 1998 roku, kiedy pewne mechaniki, dzisiaj uważane za standard, były bardzo odkrywcze i świeże. To sprawiło, że Tenchu zdobyło sporą grupę fanów, która do dzisiaj oczekuje na wielki powrót marki. Na ten, niestety, ciągle musimy czekać.

8. Ninja Blade

Oczywistym jest, że w tym rankingu w pewnym momencie musi się pojawić seria Ninja Gaiden. Zanim to jednak nastąpi musimy wspomnieć kilka słów o Ninja Blade, które jest bardzo podobnym produktem. Produkcja From Software zdobyła spore uznanie głównie dzięki świetnemu systemowi walki. Do tego otrzymaliśmy ninja w futurystycznym Tokio. Ninja Blade w swoim czasie zachwycało też bardzo ładną oprawą wizualną. Niestety grze nieco zabrakło widoczności, przez co nie przebiła się na tyle, aby From Software chciało dalej rozwijać serię. Mimo wszystko fani dynamicznych akcyjniaków znaleźli w Ninja Blade sporo grywalności.