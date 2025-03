Gracze mieli spore problemy w network teście. Elden Ring: Nightreign za trudne?

Wygląda na to, że wielu graczy miało problem z szybszym tempem i nastawieniem na kooperację online, co stanowi nowość w serii. Możliwe, że to wynik braku odpowiednich wyjaśnień od FromSoftware lub po prostu zbyt krótkiego czasu testów, by opanować mechaniki gry. Dodatkowo, pierwsza sesja testowa była kompletną porażką – wielu graczy nie mogło się w ogóle zalogować. Na szczęście problem rozwiązano na resztę weekendu.